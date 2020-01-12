Знаменитости, которые сыграли быструю свадьбу с едва знакомыми людьми

Аврил Лавин, Том Круз и другие звезды, сыгравшие свадьбу с едва знакомыми людьми. Памела Андерсон и Томми Ли поженились спустя 4 дня после знакомства! Другие знаменитости из нашей подборки встречались «целых» три недели!

Джулия Робертс

Актриса, 50 лет

Джулия Робертс вышла замуж за актера и кантри-певца Лайли Ловетта после трехнедельного романа. Они тайно поженились в июне 1993 года, а через два года брак распался. Из-за карьеры Робертс мало времени уделяла семье. После развода актеры остались друзьями. В фильме «Мачеха» Робертс исполнила песню If I Needed You, которую бывший супруг написал для нее.

Николас Кейдж

Актёр, 54 года

Николас Кейдж познакомился с кореянкой Элис Ким в 2004 году в суши-баре, где она работала официанткой. Свадьбу пара сыграла спустя два месяца после знакомства, и в 2005 году у пары родился сын Кал-Эл. Но семейная жизнь изменила Кейджа — и не в лучшую сторону. Красивые ухаживания сменились придирками. Пристрастие актера к алкоголю превращало каждую ссору в скандал. В итоге брак был расторгнут в июне 2016 года.

Бритни Спирс

Певица, 36 лет

Бритни Спирс и танцор Кевин Федерлайн объявили о помолвке в июле 2004 года — спустя три месяца знакомства. До романа с певицей Федерлайн встречался с актрисой Шар Джексон, которую оставил на восьмом месяце беременности. 18 сентября Спирс и Федерлайн поженились, а через год певица родила сына Шона Престона. Спустя несколько месяцев Спирс объявила, что ждет второго ребенка, и 12 сентября 2006 года родился Джейден.

Через полтора месяца после рождения второго малыша Спирс подала на развод, назвав причиной «неразрешимые противоречия». Под этой официальной фразой скрывались измены Федерлайна и его пиар на статусе мужа звезды. 30 июля 2007 года пара развелась.

Мохаммед Али

Боксер, 1942—2016

Официантка Сонджи Рой стала первой женой Мохаммеда Али. Пара поженилась спустя месяц после первой встречи. Наставники Али из религиозного движения «Нации ислама» не поддержали его брак с немусульманкой. Религия и стала причиной развода в 1956 году. В суде боксер сказал, что его не устраивает несоблюдение супругой исламского дресс-кода. Спортсмен жаловался, что Рой одевается слишком откровенно. Пара развелась 10 января 1966 года.

Камерон Диас

Актриса, 45 лет

В мае 2014 года Камерон Диас начала встречаться с Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte. 5 января 2015 года они сыграли свадьбу. Пара до сих пор вместе и планирует усыновить ребенка.

Том Круз

Актер, 55 лет

Том Круз встретил актрису Кэти Холмс в 2005 году. Спустя несколько месяцев пара обручилась. 18 апреля 2006 года в семье родилась дочь Сури, а в 2012 году Холмс подала на развод, не выдержав увлечения мужа саентологией. Холмс требовала единоличную опеку над Сури, и Круз согласился. С момента расставания актер почти не общается с дочерью.

Памела Андерсон

Актриса и фотомодель, 50 лет

Памела Андерсон и барабанщик Томми Ли сыграли свадьбу в феврале 1995 года — всего через четыре дня после знакомства! В том же году у Андерсон случился выкидыш. В 1996 году в семье родился Брэндон, а в 1997 году — сын Дилан. В 1998 году Андерсон и Ли развелись, но через год возобновили отношения. Союз окончательно распался в 2000 году.

Хлои Кардашьян

Звезда реалити-шоу, 33 года

Хлои Кардашьян вышла замуж за баскетболиста Ламара Одома 27 сентября 2009 года. Свадьба состоялась спустя месяц с момента знакомства на вечеринке. Фанаты Одома брак с Хлои не одобрили. И действительно, публичная жизнь негативно сказывалась на карьере баскетболиста. Он начал злоупотреблять алкоголем и принимать наркотики, а в итоге оказался в больнице — в коме после передозировки. Кардашьян подала на развод в декабре 2013 года из-за измен супруга. Процесс был официально завершен только в декабре 2016 года.

Аврил Лавин

Певица, 33 года

Аврил Лавин и Чед Крюгер, солист Nickelback, начали встречаться в 2012 году, спустя месяц пара обручилась. Свадьба состоялась 1 июля 2013 года в День Канады — родины Аврил.

В сентябре 2015 года Аврил сообщила о расставании с мужем. Возможно, Крюгер отдалился от Аврил из-за ее проблем со здоровьем. В 2014 году у певицы диагностировали болезнь Лайма — тяжелое инфекционное заболевание. Она пролежала в постели пять месяцев с жаром, головной болью и кожной сыпью. Сама Аврил называет это худшим временем в ее жизни. Сразу после выздоровления певица попала в реабилитационный центр. У нее началась тяжелая депрессия, которую усугубил алкоголь.

Кейли Куоко

Актриса, 32 года

Кейли Куоко решилась на свидание вслепую в июне 2013 года. Теннисист Райан Свитинг понравился актрисе, и спустя три месяца пара обручилась. Но брак продлился недолго. Пара подала на развод в сентябре 2015 года из-за «неразрешимых разногласий».

Мэрайя Кери

Певица, 47 лет

Мэрайя Кери вышла замуж за актера и музыканта Ника Кэннона 30 апреля 2008 года. Они были знакомы всего месяц. В 2011 году у пары родились близнецы: дочь Монро Кэннон и сын Мороккан. Позднее Кери заявила, что больше не планирует иметь детей. Фанаты считают, что это и стало причиной развода, который пара оформила 2 ноября 2016 года.

Никки Рид

Актриса, 29 лет

Звезда саги «Сумерки» Никки Рид и участник проекта American Idol Пол МакДональд познакомились в марте 2011 года на премьере фильма «Красная Шапочка». Свадьба состоялась в октябре 2011 года. Но спустя два года брак распался. Причиной расставания стал загруженный график супругов. Рид и МакДональд остались друзьями и даже продолжили музыкальное сотрудничество.

12.02.2018