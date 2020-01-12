В Карелии умер 62-летний диабетик после отказа скорой выехать на вызов

В поселке Шалговаара Медвежьегорского района Карелии 12 января днем умер 62-летний мужчина, страдающий сахарным диабетом. К нему отказалась приехать скорая из райцентра, [url=]сообщает[/url] «Новая газета».

Родственники рассказали, что мужчина еще с самого утра почувствовал себя плохо и не мог даже подняться с кровати. Семья вызвала скорую, но оказалось, что медики попросту не могут приехать.

В поселке нет своей больницы и даже медиков. Единственная скорая находится в соседнем селе Педаны, но и здесь все не так просто.

«Сегодня машина эта уехала на другой вызов в соседнее село, а так как мобильной связи нет, им не смогли дозвониться», — цитирует газета родственников умершего мужчины.

Сын 62-летнего пенсионера все же надеялся на то, что помощь будет оказана. Он позвонил в Медвежьегорскую ЦРБ, но оператор попросту отказалась высылать машину, поскольку по бумагам машина скорой помощи имеется в соседнем селе.

«На мои просьбы и мольбы оператор просто положила трубку», — добавил сын диабетика, который после этого телефонного разговора умер через два часа.