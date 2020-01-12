Дойдёт ли обнаруженный в Китае вирус SARS до России?

О вспышке неизвестной болезни, произошедшей в провинции Хубэй в центральной части Китая этой зимой, известно не так много. Врачи полагают, что болезнь, которая поразила 59 человек, может быть вызвана коронавирусом — семейством вирусов, которые стали причиной вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.SARS стал причиной паники после того, как распространился в 37 странах и унес жизни более чем 750 человек. Учитывая схожесть симптомов неизвестной болезни с короновирусами, власти Китая намерены пристально следить за ситуацией. Рассказываем, что нужно знать о таинственной болезни.

Опасное семейство коронавирусов

В семейство коронавирусов входит 37 видов вирусов, которые объединены в два подсемейства. Впервые коронавирус был обнаружен в 1965 году у пациента, страдающего острым ринитом. Семейство коронавирусов поражает не только человека, но и кошек, собак, свиней, птиц и крупный рогатый скот. Коронавирус способен вызвать поражение нервной и дыхательной систем и желудочно-кишечного тракта. В разных областях мира периодически появляются новые коронавирусы, несколько известных коронавирусов циркулируют у животных, не затрагивая людей.Как пишет The Guardian, согласно заявлению китайского правительство, новая болезнь точно не является SARS. В отличие от SARS, новый вирус не так легко распространяется между людьми, и в отличие от Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) более известного как атипичная пневмония, смертность от которого составляет около 35%, сегодня никто из инфицированных не умер. Тем не менее, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) серьезно обеспокоены. Дело в том, что во время вспышки SARS в 2002 году, вирус не был быстро идентифицирован и ограничен. Это позволило ему распространиться по миру вместе с туристами. Вакцины от SARS и MERS сегодня не существует По мнению Джереми Фаррара, эксперта по тропическим болезням, эпидемии как известных, так и неизвестных болезней сегодня представляют одну из самых больших угроз для здоровья в мире. Как Фаррар сообщил журналистам The Guardian, группа пациентов с необычной респираторной инфекцией является серьезным поводом для беспокойства. Особенно, когда болезнь связана с источником пищи для животных. Именно так вирусы перепрыгивают через видовой барьер — так было в случае с SARS, MERS, птичьим гриппом и Эболой.

Что точно известно о новой болезни?