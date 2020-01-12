Дойдёт ли обнаруженный в Китае вирус SARS до России?

О вспышке неизвестной болезни, произошедшей в провинции Хубэй в центральной части Китая этой зимой, известно не так много. Врачи полагают, что болезнь, которая поразила 59 человек, может быть вызвана коронавирусом — семейством вирусов, которые стали причиной вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.SARS стал причиной паники после того, как распространился в 37 странах и унес жизни более чем 750 человек. Учитывая схожесть симптомов неизвестной болезни с короновирусами, власти Китая намерены пристально следить за ситуацией. Рассказываем, что нужно знать о таинственной болезни.
Опасное семейство коронавирусов
В семейство коронавирусов входит 37 видов вирусов, которые объединены в два подсемейства. Впервые коронавирус был обнаружен в 1965 году у пациента, страдающего острым ринитом. Семейство коронавирусов поражает не только человека, но и кошек, собак, свиней, птиц и крупный рогатый скот. Коронавирус способен вызвать поражение нервной и дыхательной систем и желудочно-кишечного тракта. В разных областях мира периодически появляются новые коронавирусы, несколько известных коронавирусов циркулируют у животных, не затрагивая людей.Как пишет The Guardian, согласно заявлению китайского правительство, новая болезнь точно не является SARS. В отличие от SARS, новый вирус не так легко распространяется между людьми, и в отличие от Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) более известного как атипичная пневмония, смертность от которого составляет около 35%, сегодня никто из инфицированных не умер. Тем не менее, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) серьезно обеспокоены. Дело в том, что во время вспышки SARS в 2002 году, вирус не был быстро идентифицирован и ограничен. Это позволило ему распространиться по миру вместе с туристами.Вакцины от SARS и MERS сегодня не существуетПо мнению Джереми Фаррара, эксперта по тропическим болезням, эпидемии как известных, так и неизвестных болезней сегодня представляют одну из самых больших угроз для здоровья в мире. Как Фаррар сообщил журналистам The Guardian, группа пациентов с необычной респираторной инфекцией является серьезным поводом для беспокойства. Особенно, когда болезнь связана с источником пищи для животных. Именно так вирусы перепрыгивают через видовой барьер — так было в случае с SARS, MERS, птичьим гриппом и Эболой.
Что точно известно о новой болезни?
Источник вируса пока неизвестен, но исследования сосредоточены на рынке в Ухани, где торгуют живыми животными и морепродуктами. Дело в том, что происхождение SARS в конечном итоге оказалось связано с летучими мышами, которые проживают в пещере провинции Юньнань в Поднебесной. А источником MERS сегодня считаются одногорбые верблюды, хотя не исключено, что их заразили летучие мыши. Согласно заявлению ВОЗ от 9 января, китайские власти полагают, что болезнь не легко передается от человека к человеку, но она способна стать причиной тяжелого состояния. Так, государственные телеканалы сообщили о восьми пациентах с заболеванием дыхательных путей, которые были отправлены домой. При этом семь человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, а данные не обновлялись с прошлых выходных.По мнению некоторых исследователей, человечество не готово к глобальной эпидемииВ заявлении ВОЗ также говорится о необходимости дополнительных исследований, которые позволят подтвердить возбудителя инфекции, а также внести ясность в понимание клинической картины и эпидемиологии вспышки. Более того, необходимо определить источник, способы передачи, степень заражения и осуществленных контрмер. Тем временем, предупредительные меры были предприняты в Гонконге — так, людей, прибывающих из Уханя, проверяют на гриппоподобные симптомы респираторного заболевания. Некоторые люди были госпитализированы, но ни у кого из них не было выявлено вирусной пневмонии того типа, который был обнаружен в Китае.В течение двух недель в Ухане не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заболевания. И хотя сегодня причин для сильного беспокойства нет, эксперты ВОЗ напоминают, что глобальному сообществу здравоохранения предстоит многое сделать для обеспечения готовности к эпидемиям по всему миру. Особенно учитывая тот факт, что вакцина от SARS и MERS до сих пор не разработана, а изменение климата, вероятно, может негативно сказаться на распространении инфекционных заболеваний.