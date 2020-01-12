Ментальное здоровье некурящего под прицелом сигаретного дыма

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Ментальное здоровье некурящего под прицелом сигаретного дымаСовременному человеку давно известно о воздействии табачного дыма на жизненные системы организма. Так, Всемирная Организация Здравоохранения официально подтверждает факт гибели 50 процентов потребителей табачных изделий. Зачастую употребление табачных изделий наносит основной вред органам дыхательной и сердечно-сосудистой систем, однако теперь ученые выявили еще одно губительное воздействие сигаретного дыма. Оказывается, регулярное курение заметным образом влияет на психологическое и умственное здоровье человека.

Вреден ли дым от сигарет?

Согласно официальной статистике, от регулярного воздействия табачного дыма умирает около 8 миллионов человек в год. К сожалению, не только активные курильщики подвержены губительным последствиям курения, так как под угрозой находятся и окружающие их люди. Согласно статье, опубликованной на сайте Medicalxpress.com, учёные из Еврейского университета нашли прямую связь между курением и психическим здоровьем человека.Для доказательства данной связи команда ученых провела ряд исследований, в котором было опрошено более 2000 студентов, которые обучались в разных социально — политических и экономических условиях. При подведении результатов эксперимента, ученые обнаружили определенные сходства и особенности курящих студентов. Выяснилось, что показатели клинической депрессии были в два-три раза выше у курящих студентов, чем у их некурящих сверстников.

Ментальное здоровье некурящего под прицелом сигаретного дымаУ курящих людей были выявлены более высокие показатели депрессивных расстройств

Что будет, если дышать дымом сигарет?

Специалисты также выяснили, что независимо от экономического или социально- политического положения, у курящих студентов отмечались более высокие показатели депрессивных симптомов и значительно более низкие показатели психического здоровья по сравнению с некурящими студентами. Под показателями психического здоровья особое внимание уделялось жизнеспособности индивида и возможности нормального социального функционирования в обществе. Несмотря на то, что на данный момент еще необходимо провести ряд дополнительных исследований, специалисты убеждены, что курение и депрессия тесно связаны между собой.В настоящее время целый ряд стран ввел запреты и ограничения на маркетинг табачных изделий. Так, например, в Бутане введён полный запрет на употребление табака на всей территории страны, что на данный момент делает это государство единственным среди всех ограничивающих употребление табака стран. На другие меры пошли Япония и Швеция, которые поощряют некурящие население, и, если в Швеции студентам выплачивается стипендия, то в Японии некоторые фирмы выплачивают премии своим некурящим сотрудникам. В России после принятия антитабачного закона, по информации предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, количество курильщиков снизилось на 17%.