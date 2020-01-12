Шура опубликовал фото с «хорошей, но холодной бабой»

Певец Александр Медведев, известный как Шура, опубликовал в соцсети фото с «хорошей, но холодной бабой».

На первом снимке в своем профиле в Instagram Шура в очках и шубе стоит возле новогоднего дерева в обнимку со снеговиком. На втором фото певец показывает на снеговичка меньшего размера в красной шапке и синих варежках.

«Нашел свою бабу», — подписал снимок Шура.

[media=https://www.instagram.com/p/B7MFUDuIGn8/?igshid=nozkdnc94zro]

Поклонники звезды восхитились фотографиями и начали шутить в комментариях. Подписчики отметили, что «баба стоит с ребенком» и «баба хорошая, но холодная!».