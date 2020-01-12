Интересные факты из истории моды

Share Tweet Share Share Email CommentsКитайские модницы раскрашивали свои ногти еще 5000 лет назад.

Маленький секрет: одежда желтого цвета зрительно увеличивает владельца на съемках, зеленого – уменьшает.

У индеанок панамского племени Сан Блас большой нос считается признаком красоты. Они рисуют на носу продольные черные полосы, которые зрительно удлиняют нос. У мужчин большой нос считается признаком лидерства.

До 20 века мальчики часто носили платья. Спустя сто лет эта традиция возрождается.

Общественный статус древнего римлянина мог быть определен по полоскам на его тоге.

Солнцезащитные очки стали очень популярны в 20-е, когда кинозвезды одевали их для защиты от яркого света софитов.

Во второй половине 18 века большинство европейцев владело только одной сменой одежды.

В Греции, во времена Александра Великого писком моды были светлые волосы (как у нас сейчас). Женщины и мужчины обесцвечивали свои локоны известковой водой и настойками трав, добиваясь светло-рыжего оттенка, считавшегося стильным и красивым.

В 1400 до н.э. среди египетских женщин было модно носить на голове большой конус из ароматического жира. Конус носили целый день, он благоухал и стекал каплями по телу, придавая коже жирный блеск и пропитывая одежду ароматом.

В Индии мужчины могут надевать пижаму на выход. Пижамы – достаточно распространенная дневная форма одежды.

В Великобритании 18 века светские модники носили настолько тугие панталоны, что для одевания брючки растягивали на специальных колышках, и джентльмен запрыгивал в них.

В 1500 до н.э. бритая голова считалась образцом женской красоты. Египетские женщины удаляли каждый волосок при помощи золотых щипчиков и натирали свой скальп до блеска.

У Вольтера было 80 тростей. Его современник Жан Жак Руссо имел 40. Во Франции 18 века трости были в моде, их носили и мужчины, и женщины. Женские тросточки часто оснащались бутылочками для духов, музыкальными механизмами или романтическими картинками, спрятанными внутри.