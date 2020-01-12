Александр Фадеев: самоубийство автора романа «Молодая гвардия»

Share Tweet Share Share Email CommentsАлександр Фадеев – замечательный советский писатель, который запомнился нам благодаря роману «Молодая гвардия». Фадеев был не только успешным писателем, но и влиятельным функционером — руководителем Союза писателей СССР и членом ЦК КПСС. Но головокружительная карьера была прервана выстрелом из револьвера 13 мая 1956 года на даче в Переделкине.

Официальной причиной самоубийства назовут алкоголизм. Писатель последнее время все чаще проводил в запоях. Правда, близкие друзья Фадеева утверждали, что за две недели до трагедии он был в завязке.

За свою жизнь Фадеев дорос до поста председателя Союза писателей СССР. Несколько лет он вынашивал идею написания романа «Молодая гвардия». Он не только писал, но искренне переживал за судьбу каждого из своих героев. Общий тираж романа приближался к 25 млн экземпляров книг.

Две версии «Молодой гвардии»

Идея написания романа пришла Фадееву после прочтения заметки в газете, в которой описывались подвиги молодых подпольщиков в Краснодоне. Его поразили сведенья о погибших ребятах – молодогвардейцах, которых доставали из шахты (их туда еще живыми бросили нацисты).

Осенью 1943 года писатель решает сам ехать в Краснодон, чтобы лично собрать все факты об организации. Собранный там материал лег в основу романа «Молодая гвардия». Книга была издана в 1946 году и Фадеев был подвергнут резкой критике за то, что в романе он недостаточно ярко отобразил «руководящую и направляющую» роль Коммунистической партии. Против произведения были выдвинуты серьёзные идеологические обвинения в газете «Правда». В 1951 году Александр Фадеев представит окончательную версию романа, которую одобрил сам Сталин.

Однако, помимо «руководящей роли партии», в романе «Молодая гвардия» были и другие неточности. Например, комиссаром организации был назван Олег Кошевой, который на самом деле был рядовым участником организации. Причиной этому стал тот факт, что в своей поездке в Краснодон писатель останавливался у матери Кошевого, и она стала одним из главных ов в сборе материала. Имя же настоящего комиссара стало известно уже после смерти Фадеева. В 1959 году специальная комиссия, созданная после процесса над В. Подтынным, служившим в краснодонской полиции в 1942—1943 годах, установила, что комиссаром подполья был Виктор Третьякевич, которого до этого момента вообще считали предателем.

Роковой XX съезд КПСС

Поворотным моментом в карьере писателя и функционера стал XX съезд КПСC, который прошел в феврале 1956 года. На съезде был осужден культ личности Сталина — человека, который бы для Фадеева чуть ли не богом. Досталось от делегатов и самому писателю. Михаил Шолохов, автор «Тихого Дона» выступил с жесткой критикой его деятельности в Союзе писателей, обвинив его в травле и притеснении литераторов М. М. Зощенко, А. А. Ахматовой, А. П. Платонова, Б.Л Пастернака, Л.Н. Гумилева, Н.А. Заболоцкого.

Кроме того, Александр Фадеев был одним из соавторов статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» в газете «Правда». После этой статьи началась борьба с космополитизмом. В 1949 году он принимал участие в гонении Бориса Эйхенбаума, а также других работников Ленинградского университета в прессе.

После открытых обвинений Шолохова Фадеев потерял членство в ЦК КПСС. Это был конец карьеры.

Спустя много лет главный герой XX съезда Никита Хрущев даст свою версию самоубийства Фадеева: «Оставаясь человеком умным и тонкой души, он после того, как разоблачили Сталина, <…> не смог простить себе своего отступничества от правды… Он изжил себя и к тому же боялся встретиться лицом к лицу с теми писателями, которых он помогал Сталину загонять в лагеря, а некоторые вернулись потом восвояси…»

Сам Фадеев оставил предсмертное письмо такого содержания: «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. <…> Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять. Прошу похоронить меня рядом с матерью моей».

Интересно, что записка изъята сотрудниками спецслужб и обнародована только в 1990 году.