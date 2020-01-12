Старые елочные игрушки

Share Tweet Share Share Email CommentsЛюди выкладывают фотографии старинных елочных игрушек и рассказывают истории их появления в своих домах.

Некоторые из этих игрушек, скорее всего, встречаются и в ваших домах.

У нас в семье имеется небольшая колекция старых елочных игрушек. К нам они попали разными путями: что-то досталось по наследству, что-то подарили знакомые, что-то найдено на блошиных рынках. Но вот у этого Деда Мороза со Снегурочкой, наверное, самая интересная история того, как они оказались под нашей елочкой. Как-то дочка с бабушкой пошли в гости к старенькой соседке. Та затеяла разбор всяческих ненужных вещей, достала с антресолей этого Деда Мороза и бросила его в кучу мусора на выброс. Дочка его достала и сказала, что заберет его домой, потому что он ей очень-очень нужен. Нашему восторгу не было предела — такого еще дедушки у нас не было! Мы решили, что одному ему будет грустно и надо срочно искать ему внучку. Несколько недель мы носились по различным блошиным рынкам в поисках нужной Снегурочки и вот, когда уже почти отчаялись, она наконец-то нашлась — лежала такая несчастная в коробке с разномастной посудой и битыми пластинками. Мы сразу поняли — это Она, та самая единственная внучка! Конечно она была куплена и торжественно принесена дедушке. Теперь они не растаются друг с другом и жизнь их неторопливо течет среди елочных игрушек — их ровесников. А мы очень благодарны им за то, что они выбрали наш дом, чтобы поселиться в нем, надеемся, на долгие-долгие годы! Вот такая история! Всех с наступающим Новым Годом!

Эти новогодние игрушки подарила мне моя любимая бабушка. Теперь уже она дважды прабабушка и в январе ей исполняется 80 лет! Все мои новогодние ёлки из детства были украшены этими игрушками… Самая старая — это птичка, сделанная из ваты, самая патриотичная — шарик с красной звездой, самые сказочные — игрушки на прищепках (веселый клоун, Снегурочка в блестящем наряде и совсем не страшная Баба Яга). Ну и конечно новогодние часики, которые, оказывается, сохранились у многих… Игрушками этими наша семья очень дорожит, несмотря на то, что со временем они теряют свой блеск. Они из прошлого и хранят дух тех далеких времен. У этих игрушек есть душа! Я до сих пор верю в новогодние чудеса!

Полной истории этих игрушек, пожалуй, никто уже и не знает. Помню, как мама наряжала елку, а я смотрела, забравшись с ногами на диван и затаив дыхание, ужасно переживала. Ведь если тонкая нить оборвется, игрушка превратится в мириаду разноцветных осколков. Но нить, на моей памяти, никогда не рвалась. С тех пор прошло уже немало времени. Прохладную хвою с запахом смолы вытеснила из дома синтетическая соперница. А пестрым пластмассовым шарам уже давно не страшно никакое падение. Но в кладовке, под ворохом всей этой праздничной мишуры, до сих пор хранится и заветная коробка со старыми игрушками. «Выброси ты это старье, — каждый год советует мама, натыкаясь на коробку. — Мы его еще в первом браке накопили. Все равно ты на елку это уже не вешаешь». Она, конечно, права, давно не вешаю. Вот только тонкая нить воспоминаний детства все же до сих пор удерживает эти игрушки в доме.

У моего мужа есть старенькая бабушка. Однажды мы пошли к ней в гости, и она попросила помочь в разборке старых вещей. На антресоли мы с мужем нашли старенький фанерный чемоданчик. С большим трудом мы раскрыли его (замки были неисправны) и… о чудо! Там, обложенные папиросной бумажкой, лежало несколько елочных игрушек! Оказалось, эти игрушки она купила в Москве, когда ездила на какие-то курсы по учебе. Стеклянные игрушки по тем временам были роскошью, особенно у нас, на далеком севере. Соседи по дому приходили, чтобы полюбоваться на них! Когда бабушкины детки были маленькими, елочные игрушки занимали свое место на елке. Но последние пятьдесят лет они тихонько лежали в чемодане на самой высокой полке. А сейчас мы повесили их на свою елку!

В нашей квартире сохранились 2 вещи, которые перешли к нам от бабушки: это игрушка и зеркало. Для меня обе эти вещи необычайно красивы и ценны. По соседству с бабушкиным домом находился дом ее старшей подруги, которой она помогала по хозяйству. И будучи уже в ослабленном состоянии, за доброту и поддержку, подруга еще при жизни подарила моей бабушке несколько милых своему сердцу вещей. Новогодняя игрушка на вид кажется громоздкой, но внутри она полая, хрупкая и состоит из 2-х склеянных частей. До меня она сохранились уже в распавшемся виде с потрепанной тесемкой. Я когда-то заменила веревочку и соединила обе части воедино. На передней части игрушки имеется место для какого-то изображения, о наличии которого родители уже не помнят.

Для меня и моей семьи главным украшением новогодней елки уже на протяжении многих лет стали бусы. Эти бусы остались мне в наследство от дедушки и бабушки, которые умерли, когда мне было около 7 лет. Они были куплены моей бабушкой, когда моему отцу не было еще 10 лет, а ему сейчас уже 53 года, так что это еще и самая старая вещь в нашем доме. Я уверена, что мои дети также бережно будут хранить эти бусы, как и я.

Мои бабушка с дедушкой живут в Украине. Бываю я у них редко… может раз в 3 года и обычно летом. Но однажды решил сделать новогодний подарок и приехать к ним к празднику. Когда я увидел эту игрушку на елке, то просто не мог сдержать своих эмоций. Даже не думал, что и наших вождей когда-то успели запечатлеть на игрушках! На одном шаре красовалось сразу 3 личности: Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович и Леонид Ильич. Т.к. я преподаю в школе историю, то сразу начал выпрашивать эту игрушку у стариков, делая упор на то, что елка в классе истории обязательно должна быть наполнена историей. Но мне сказали, что это давний подарок друзей и подарки не передаривают. Игрушка эта была мной выменяна на обещание приехать летом. Обмен состоялся и слово я свое сдержал.

Новогодний зайчик.

Веселый клоун. Реальное ретро 50-х годов.

Когда я училась во 2-м классе (сейчас мне уже 49 лет), в нашей школе на новогодней ёлке проходил конкурс, на лучший новогодний костюм, я была в костюме снежинки, сшитом моей мамой из марли и новогодних бус. Я считала, что мой костюм самый красивый, но после подведения итогов конкурса мой наряд остался незамеченным. Я очень расстроилась. Моя учительница это заметила. Она сняла со школьной ёлки две новогодние игрушки: маленький желтый чайничек и девочку в костюме цветка и отдала их мне, сказав, что у меня очень красивый костюм. Я обрадовалась и была очень счастлива и довольна, настроение сразу поднялось. Это было в 1967 году, я до сих пор помню свою добрую учительницу, которую звали Зоя Степановна, и на протяжении всех этих лет очень берегу эти новогодние игрушки, они для меня самые дорогие!

История наших игрушек смешная и чуточку трогательная. Были приобретены они моим дедом, вернее выменянные на пару пачек сигарет и «пузырь»! Это первые игрушки нашей семьи. Забавна эта история еще и тем, что дед за рождение моей мамы бабушке подарил не цветы и драгоценности, а елку и новогодние игрушки! Поскольку мама была рождена в канун Нового года. Так что уже три поколения «охраняют» эти «семейные драгоценности».

У меня было очень много елочных игрушек! Коробки со стеклянными снегурочками, наборы шишек, шары, гирлянды… И каждый Новый год мне покупали еще и еще. Но мне хотелось именно такие как на фото! А их-то в наших магазинах не было! Но, у моей подружки были именно такие! Мама воспитывала ее одна и особенно не баловала, и поэтому у нее было мало игрушек. Конечно, я с ней делилась своими игрушками, отдавала их насовсем, менялась. Но вот эти: 2 фонарика, матрешка и цыпленок на прищепках, она мне не отдавала и даже не хотела меняться! Как я их хотела! Каждый Новый год Света вешала их на свою елку, а я приходила и с восхищением смотреть на них. Они были блестящие, со временем игрушки потемнели и поблекли, но тогда, в детстве, они были очень красивыми! Через несколько лет, мы учились уже в старших классах, подружка принесла мне их на Новый год и отдала. Это был самый лучший подарок! Теперь я их всегда вешаю на свою елку, а подружка приходит отмечать Новый год ко мне.

Эти игрушки достались мне от бабушки. К сожалению, половина поразбивалась. Но еще штук 20 осталось. Я ими украшаю свою любимою маленькую елочку. Когда в гости приходят друзья родителей, всегда говорят, что от моей елочки исходит какая-то особенная «энергия»!

Эта старинная елочная игрушка досталась нам от бабушки, она разбирала антресоли лет 20 назад и решила нам подарить этот шар.

Новый год мы стараемся как можно чаще встречать у бабушки в деревне. На многих игрушках уже стерлась краска и они имеют особый «старинный» запах из прошлого. Что удивительно, никто из многочисленных родственников не покупает на бабушкину елку современные игрушки, все хотят видеть именно эти: необычные, потертые, пережившие вместе с большой бабушкиной семьей разные события. Эта Снегурочка осталась уже без Деда Мороза, но в окружении похожих на нее игрушек.

Эти три шарика представляются мне наиболее старыми из тех елочных игрушек, которые сохранились в нашей семье. Хотя, если честно, я не знаю, сколько им лет. Сделаны шарики из папье-маше и состоят из двух половинок. Половинки можно разъединить и положить внутрь какой-нибудь небольшой предмет. Эти шарики я помню всю свою жизнь, они всегда висели на бабушкиной елке, и мы с братом наперегонки искали их на елке, чтобы побыстрее раскрыть и найти внутри что-нибудь интеесное (обычно это были конфеты). Увы, бабушки уже нет на свете и я не догадалась вовремя спросить, откуда же взялись эти шарики. Я помню только, что они немецкие. Сейчас шарики немного потрескались, их несколько раз приходилось склеивать, но они по-прежнему украшают елку, и теперь уже моя дочка ищет внутри что-ниудь интересненькое.

Когда-то это был набор пряников с оленями. Олени в темноте светятся, прошло 35 лет, остался один, последний. Бережем его!

Я очень горжусь, что у меня в коллекции есть такие игрушки, я их очень берегу, но тем не менее пользуюсь ими — каждый год вывешиваю на свою ёлку, потому что такую красоту грех прятать в бархатной коробочке! И что меня особенно радует — очень хорошо сохранились замечательные картонные украшения — тиснёные, на перламутровой бумаге. Мне они нравились больше всех, потому что их можно было долго рассматривать, обводить на бумаге карандашом, и ещё (самое главное) — их невозможно было разбить! С этими картонными игрушками у меня связана особая забавная история — однажды, когда я была маленькая, родители решили устроить мне сюрприз — поставили и украсили ёлку на свой вкус нарядными дутыми шарами и стеклянными сказочными персонажами, пока я спала. Но утром я расплакалась, не увидев на ёлке своих любимых картонных рыбок, курочек и особенно — любимого парусника! Родители растерялись и не могли понять, что же они такого сделали и чем довели до слёз своего ребёнка! Потом, конечно, мы вместе вешали на ёлку мои любимые фигурки — и после этого всё сразу встало на свои места! Воспоминания детства — вот что хранят эти картонные, простые, но очень милые моему сердцу украшения.

Это всегда самая моя любимая игрушка на новогодней елке еще с детства, когда мне очень хотелось иметь собаку. Наверное, ей лет даже больше, чем моей бабушке. Как она появилась у нас я, к сожалению, не знаю, а моя бабушка уже не помнит. Хранится она очень бережно и всегда ее вешают на самое видное место.

Эта игрушка висит на нашей елке каждый год, с самого раннего моего детства! И каждый год я с приятной ностальгией и даже тем самым детским ощущением сказки, вешаю ее на елку, сажусь рядом и глядя на нее вспоминаю удивительные сказки которые мне рассказывали родители от имени этого забавного старичка-лесовичка!

Эта игрушка безумно дорога мне и всей моей семье! Дело в том, что эту игрушку мой дедушка подарил моей маме. Тогда мои мама и папа только встречались и они решили встретить Новый год вместе! Наряжая елку, папа уронил эту роскошную игрушку и она вдребезки разбилась…. Следующий день папа провел в поисках такого же украшения и нашел! Мама очень обрадовалась, а дедушке они ничего не сказали. С тех пор эта игрушка висит на каждой нашей елке. Мама говорит, что этот хрустальный цветок распустился вместе с их с папой любовью.

Эти коньки передавались из поколения в поколение каждой женщине в моей семье. Мой пра-пра и еще много раз «пра» дедушка привез их из Финляндии, привязал к ним обручальное кольцо и сделала моей пра-пра и еще несколько раз «пра» бабушке предложение!

Эта игрушка досталась мне от моей прабабушки.она изготавливала ее из подручных средст. Так как раньше не было ничего. Это после войны было. Конечно мы ее немножко подреставрировали. Так как это великая память. И хоть сейчас тысячи современных игрушек в магазинах, а для меня ценнее этой нет! Игрушке уже почти век!

Нескоторое время назад в моду вошли шарики с бантиками и мама решила выкинуть все старые игрушки. Еле спасла, но дома осталось всего несколько штук таких, их выкладываю на ваш суд. В детстве у нас с сестрой была любимая забава на Новый год: одна загадывала какую нибудь игрушку, а вторая задавала наводящие вопросы о ней и пыталась отгадать какую игрушку задумала… Сейчас конечно кажется, что смешная забава, но тогда было очень интересно, потому что елки всегда ставили большие, под потолок и игрушки действительно приходилось искать на ней.

«Назови меня пани, поцелуй мне пальцы» — приходят на ум слова Вероники Долиной, когда я слушаю бабушкин рассказ о её коротком и нежном романе с польским мужчиной, носящим забавное имя Лешек. Дело было где-то в маленьком городке, кажется, это была Биала Подласка. Бабуля с туманной улыбкой на лице вспоминает, как перед празднованием католического рождества он, краснея от смущения, сказал ей первый раз приватно «День добже, пани», поцеловал руку и протянул маленький букетик, выполненный в виде ёлочного украшения. «Какая же это замечательная польская традиция — целовать женские руки! Как жаль, что наши мужчины разучились делать это!» — вздыхает она. Я знаю, воспоминания об этом романе бабушка хранит в самых тайных уголках свого сердца и не рассказывает о них никому, кроме меня. Но каждый раз, на Новый год она достаёт из большой шкатулки этот букетик и вешает его на ёлку. Она смотрит на меня, и мы улыбаемся друг другу.

Эту сладкую новогоднюю игрушку мне подарила крестная 11 лет назад! На улице стоял жуткий холод и мы с крестной возвращались из парка, где катались на ледяных горках и лепили снеговиков! Очень страннно, но в 20-тиградусный мороз мне безмуно захотелось мороженого! Я долго упрашивала крестную купить мне «Льдинки», но она ни в какую! Я начала плакать! И тогда крестная подарила мне эту игрушку, которую купила в переходе метро! Я была очень рада!

Бабушкино наследство.