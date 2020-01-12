Какой праздник 13 января в России и мире

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13 января в отмечается 3 праздника, в том числе 1 профессиональный.

Щедрый вечер (Меланка, Васильев вечер)

Васильев вечер (также Васильева коляда, Щедрый вечер, Маланка) 2020 отмечается 13 января. По старому стилю он приходился на канун Нового года. В этот праздник люди накрывают богатые столы, много едят и веселятся.

История праздника

Название праздника «Васильев вечер» происходит от имени святого Василия Великого – архиепископа, писателя и богослова Кесарии Каппадокойской, память которого Православная церковь чтит на следующий день, 14 января. К основным заслугам святого относят изобретение иконостаса и написание проповедей. Василий Великий умер 1 января 379 года. После перехода с юлианского на григорианский календарь Православная церковь продолжила чтить его память по старому стилю (14 января).

Название «Маланка» происходит от имени преподобной Мелании Римляныни, в честь которой 13 января установлен церковный праздник.

Традиции и обряды праздника

Васильев вечер отмечается народными гуляниями. В этот праздник люди ходят в гости поздравлять друг друга, носят угощения.

Васильев вечер считается благоприятным периодом для молитв. Люди верят, что Господь в этот день прислушивается к просьбам людей. Они просят в молитвах о счастье, здоровье и благополучии для себя и близких людей.

В селах после заката солнца молодежь собирается в компании щедровать (колядовать). Щедровальники ходят по домам, поют обрядовые песни, в которых прославляют семью хозяина, желают благополучия и богатого урожая. За это они получают вознаграждение в виде сладостей и денег.

В некоторых домах в этот день принято устанавливать обрядовый сноп из колосьев прошлогоднего урожая – дидух. Его размещают в самом видном углу дома. Дидух символизирует дух нового урожая. В конце святочных праздников сноп сжигают.

Праздничный ужин

В праздничном меню присутствует запеченная рыба, жареный поросенок, студень со свиными ножками, домашние колбасы, пироги с грибной и мясной начинками, вареники. На столах также можно увидеть запеченную свиную голову. В качестве десерта хозяйки подают рулеты с начинкой из мака или орехов, пряники, медовые пироги, ягодные кисели. Среди алкогольных напитков популярны вина и шампанское. Некоторые хозяйки готовят к праздничному ужину кутью. Они варят ее из цельных зерен пшеницы или риса, с добавлением меда, мака, изюма, грецких орехов, кураги. В отдельных регионах в кутью щедро добавляют сало.

Гадания

13 января на земле царит особая атмосфера волшебства, которая наилучшим образом подходит для совершения гаданий и заговоров. В Васильев вечер люди обращаются к святым духам и нечисти, чтобы узнать события будущего. Среди молодых незамужних девушек популярны ритуалы на суженого и дату будущей свадьбы. Для проведения магических обрядов используются специальные атрибуты: свечи, зеркала, вода, бумага, кольца, еловые ветки.

Приметы и поверья

Если в ночь с 13 на 14 января на небе много звезд, то урожай ягод будет хорошим.

На праздничном столе обязательно должны присутствовать блюда из свинины, чтобы скот был плодовитым, а в семье царил мир и лад.

В Васильев вечер не следует давать деньги взаймы, иначе весь год пройдет в долгах.

В канун Старого Нового года следует надевать новую красивую одежду светлых тонов, чтобы весь год был удачным.

Если у хозяйки на Щедрый вечер получится вкусная кутья, то за столом ее нужно полностью съесть. В случае если угощение выйдет неудачным, его следует выкинуть в прорубь.

Канун Старого Нового года отмечается с особым размахом. После завершения Великого сорокадневного поста люди могут вдоволь отпраздновать наступление года, насладиться деликатесами, праздничными блюдами и напитками. Васильев вечер признан удачным периодом для гаданий и загадывания желаний. Все предсказанное и задуманное в этот праздник должно исполниться в ближайшем будущем.

День российской печати

День российской печати – профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов. В торжестве принимают участие сотрудники периодических печатных и электронных изданий: журналисты, писатели, редакторы, корректоры, издатели и вспомогательный персонал. К празднованию присоединяются преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.

В 2020 году День российской печати отмечается 13 января и проходит на официальном уровне 29 раз.

Суть Дня печати – почтить труд людей, которые работают в сфере печати и журналистики.

К празднику приурочивают вручение наград, почетных грамот, выделение грантов и стипендий. В СМИ транслируют передачи, посвященные работникам информационной отрасли. Люди, причастные к празднику, устраивают неформальные мероприятия в кругу коллег, близких друзей и родственников.

История праздника

Праздник учрежден Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1 «О Дне российской печати». Он заменил День советской печати, который отмечался 5 мая.

Дата приурочена к выходу в 1703 году первого номера газеты «Ведомости». Печатное издание было учреждено указом Петра Великого как один из инструментов оповещения о реформах, их поддержке и распространения в Российской империи.

Традиции праздника

Лучшие работники периодических печатных и электронных изданий получают правительственные награды, почетные грамоты, ценные подарки. К этой дате приурочивается церемония награждения лауреатов премии правительства России в области СМИ. В этот день выделяются гранты, стипендии, утверждается финансирование перспективных проектов в области печати. В эфире телевидения и радиостанций транслируются передачи, посвященные работникам СМИ и истории становления информационной отрасли.

После официальных мероприятий работники сферы печати устраивают корпоративы и банкеты, на которых принимают поздравления от коллег, близких друзей и родственников.

Интересные факты

В РФ зарегистрировано 83 352 СМИ (данные Роскомнадзора по состоянию на 17 февраля 2016 г.). Наибольшая доля приходится на журналы (37%) и газеты (28%).

СМИ России выходят на 102 языках.

Самой популярной газетой мира является национальная японская газета The Yomiuri Shimbun. Это издание ежедневно читает 10 миллионов человек.

В XIX веке в Америке приобрело широкую популярность издательство «Альманах старого фермера». Его содержание представляло собой статьи по ведению сельского хозяйства, а главная особенность – мягкая бумага и отверстие в правом верхнем углу. После прочтения его вешали на гвоздь в туалете и использовали как туалетную бумагу.

В СМИ существует определение гонзо-журналист. Эти люди пишут статьи от первого лица и уделяют большое внимание собственному отношению к описанному событию. Считается, гонзо-журналистика – один из лучших методов массовой пропаганды.

Издания, которые повествуют о скандалах и вымышленных фактах называют «Желтой прессой». Считается, что эта формулировка возникла после того, как Джозеф Пулитцер в 1896 году в газете New-York World опубликовал комикс. Газета была черно-белой, а главный герой истории был разукрашен в желтый цвет. Комикс пришелся по душе читателям и начал пользоваться популярностью.

Святки 8 день

Святки – период народных зимних праздников. В 2020 году Святки начинаются 6 января (в Рождественский сочельник, с момента восхождения на небе первой звезды) и заканчиваются 18 января (в Крещенский сочельник, после освящения крещенской воды). Эти праздничные дни именуются у славян «от звезды до воды». Название «Святки» произошло от глагола «святить». Православные христиане в этот период святят (прославляют) Иисуса Христа.

История праздника

Первые упоминания о Святках относятся к IV веку. В этот период греческие христиане устраивали народные гуляния на протяжении двух недель после Рождества. На Руси после принятия христианства в святочный период сохранились языческие обряды ряженья, гаданий, плясок. Православная Церковь сначала не поддерживала славянские языческие ритуалы. Затем представители духовенства придумали «решение проблемы» – традицию окунания в прорубь на реке или озере в виде креста на Крещение. Такой обряд помогал смыть грехи, которые совершались на Святках.

Традиции и обряды праздника

На Святки люди ходят в храмы на богослужения, совершают таинство причащения. В эти дни принято проявлять милосердие: посещать больницы и детские дома, подавать милостыню малоимущим, делать благотворительные взносы. Для молодежи этот период ассоциируется с народными гуляниями. В сельской местности чтят древние традиции: колядуют, гадают на будущее и суженого.

6 января. 6 января отмечается Рождественский сочельник. В этот день, после восхождения на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, начинаются Святки.

Хозяйки готовят на праздничный ужин 12 постных блюд, которые олицетворяют 12 апостолов. Главным блюдом считается кутья (сочиво). Основной напиток праздничного стола – узвар из сухофруктов, шиповника и меда. Кутья и узвар символизируют вечную жизнь, рождение и смерть Иисуса Христа. Кутья – блюдо, которым поминают усопших, а узвар готовится в честь рождения детей.

После ужина верующие люди отправляются в храмы на всенощное бдение. На богослужениях в канун Рождества поются праздничные песнопения, освящаются хлеб, пшеница, вино и елей (масло). По окончанию службы проводится помазание прихожан.

Вечером 6 января молодежь устраивает колядования. Колядовщики наряжаются в шкуры, разрисовывают лица, ходят по домам и поют обрядовые песни, в которых прославляют Иисуса Христа, членов семьи хозяина дома. За это их одаривают сладостями и деньгами.

С вечера 6 января начинаются святочные гадания. В рождественскую ночь принято ворожить и загадывать желания.

7 января. 7 января отмечается Рождество. Утром в этот день люди возвращаются домой с ночных богослужений. Те, которые придерживались 40-дневного Рождественского поста, начинают разговение. Хозяйки накрывают праздничный стол, на котором присутствуют скоромные блюда (содержащие мясо и яйца). 7 января люди отдыхают, ходят в гости друг к другу.

13 января. 13 января отмечается Васильев вечер. В этот день люди читают молитвы Господу Иисусу Христу. Хозяйки готовят на праздничный ужин кутью, вареники, праздничные мясные и рыбные блюда, пекут блины, пироги, пирожки. В углу комнаты устанавливают сноп из колосьев соломы – дидух, который сжигают после святочных праздников. Среди молодежи распространена традиция щедровать (колядовать). Щедровальники ходят по домам и поют обрядовые песни. За это хозяева вознаграждают их деньгами и сладостями. В Васильев вечер молодые девушки собираются в компании и устраивают святочные гадания. В ночь на 14 января принято загадывать желания.

14 января. На 14 января приходится Старый Новый год. Утром в этот день молодые парни ходят по домам, посевают из рукавов зерно и поют посевальные песни. После 14 января люди убирают в домах елки и новогодние украшения.

18 января. 18 января отмечается Крещенский вечер. В этот праздник верующие люди посещают божественную литургию. В храмах проводится великое освящение воды, которую прихожане приносят домой, окропляют ею жилища и хранят весь год. В Крещенский вечер верующие люди придерживаются строгого поста. За пищу принимаются только после восхождения на небе первой звезды. На столах обязательно присутствуют сочиво и узвар.

Люди верят, что в ночь с 18 на 19 января на земле властвует нечистая сила. Чтобы уберечься от злых духов, они рисуют в этот день на дверях домов, сараев и воротах мелом кресты.

18 января, после освящения крещенской воды в храмах, заканчиваются Святки.

Приметы и поверья

В святочный период охотникам следует воздерживаться от охоты, иначе может случиться несчастье.

С Рождественского сочельника (6 января) до Старого Нового года (14 января) хозяйкам нельзя выметать сор из избы. Затем необходимо смести в кучу весь мусор, вынести его во двор и сжечь, чтобы год прошел в мире и благополучии.

За ужином в Рождественский сочельник (6 января) необходимо отведать все блюда, которые имеются на столе, чтобы в доме был достаток и сытость.

Если на Рождество (7 января) стоит теплая погода, то весна будет холодной.

Если на Васильев вечер (13 января) хозяйке удалось приготовить рассыпчатую и вкусную кутью, то семью весь год будет сопровождать удача и счастье.

Во время Святок на земле царит атмосфера волшебства. В этот период сны и магические ритуалы приобретают особый смысл. Люди стараются провести весело каждый день Святок. В эти праздничные дни они катаются на санках и коньках, посещают праздничные ярмарки, ходят в гости друг к другу.