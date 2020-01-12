Пошел труселя менять: Михалкова из Уральских пельменей шокировала фанатов видео 18+

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Юлия Михалкова своеобразно отреагировала на критику поклонников в свой адрес.

Бывшую участницу шоу "Уральские пельмени", актрису Юлию Михалкову похоже всерьез достали критические замечания поклонников в свой адрес. После ухода из коллектива страницу артистки в Instagram буквально наводнили комментарии разочарованных подписчиков, которые всякий раз отпускают колкости и откровенно хамят в адрес Михалковой по поводу ее экспериментов с внешностью. Хейтеры не могут простить актрисе уход из популярного ивжнтхх юмористического шоу.

Впрочем, по мнению многих Юлия действительно увлеклась пластикой и походами к косметологам, в результате чего, как упрекают девушку фанаты, она стала сама на себя не похожа, утратив индивидуальность.

Достается актрисе и по поводу ее гардероба, от которого якобы сквозит вульгарностью и безвкусием.

И вот наконец Михалкова решила ответить всем своим критикам и расставить точки над "i". Надо сказать, сделала она это своеобразно, записав весьма странное видео.

В кадре актриса, одетая в просторный розовый жакет и малиновые лосины, стоит спиной к камере, при этом выгодно подчеркивая свою "пятую точку". Михалкова медленно поворачивается к зрителям, выразительно глядя в объектив, после чего неожиданно срывается с громким криком "Аааааа!" и машет руками, видимо пугая своих подписчиков.

"Шок-видео 18+! Когда в Инстаграме прочла тысячный по счету комментарий про размер своих губ, мифическую пластику лица и неправильный гардероб! Шутка)) это не губы большие, а помада яркая, пластики нет, гардероб красивый и я всех люблю!" – подписала шуточный ролик актриса.

Надо сказать, не все поклонники оценили юмористическую "ответку" от Михалковой. Кто-то решил, что затравленная хейтерами артистка "поехала кукушкой".

"С ума сошла?", – интересуется erlantolkymbaev.

"Ты шо дурна", – присоедияется impera444.

"Шиза косит ряды рвущихся в политику", – зло констатирует artemiywenq.

"Болеете", – философски заметил eugene_______177.

Впрочем, большинство фолловеров с юмором отнеслись к "шок-видео", посоветовав бывшей "пельмешке" не обращать внимания на злопыхателей.

"🤣🤣🤣 пошёл труселя менять", – смеется massag_007.

"Юлия вы Волшебница! Очень приятно видеть вашу грацию! Спасибо что делитесь своим настроением. Про "надписи" : иногда нет необходимости читать написанное на "заборе", это приведёт в тупик! Обнимашки", – пишет belsky_oleg_ .

"С такой внешностью ещё и комплексовать по поводу кто чего написал?!", – комплиментарно удивляется andrey_boodrey.

"Юля, не обращайте внимания на таких "умных" комментаторов! Мерят по своим крошечным мозгам. И завидуют.. Не тратьте свое драгоценное время! Мы Вас тоже очень любим!", – советует iashinainna.

Отметим, что актриса не первый раз демонстрирует своеобразное чувство юмора. Так, в Сети всплыло видео, снятое в кабинете одного из депутатов Екатеринбурга, на котором Михалкова смеется, закинув ноги на стол и совершает телодвижения с микрофоном, похожие на мастурбацию.

Как ранее писал Topnews, Юлия Михалкова ужаснула худобой на свежем фото.