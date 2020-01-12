В Австралии пострадавшим от пожаров животным сбросили с вертолетов тонны моркови

Причиной пожаров стала высокая температура и длительная засуха

В Австралии животным, которые остались без еды после масштабных пожаров, сбросили с воздуха несколько тонн пищи.

«Сегодня сотрудники операции „Скальные валлаби“ (Rock Wallabу) сбросили тысячи килограммов пищи (в основном сладкий картофель и морковь) для колоний скальных валлабов по всему Новому Южному Уэльсу», — написал в Twitter министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин. Пожары в Австралии начались в августе 2019 года и продолжаются до сих пор. Огнем уничтожено более 6 млн гектаров леса, погибло 28 человек и около миллиарда животных. Причиной пожаров стала высокая температура и длительная засуха