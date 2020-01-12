Восемь ракет: база США в Ираке атакована

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Иракские военные базы, которые используются также США, подверглись обстрелу. В результате ракетной атаки пострадали четверо военных Ирака, из них двое офицеров. Пока не сообщается, были ли раненые среди американских военных.

Порядка четырех военнослужащих Ирака, в том числе два офицера, пострадали при атаке на авиабазы «Балад», расположенные в 80 км севернее столицы страны — Багдада. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два источника среди военных.

Отмечается, что на военных базах также располагается американский персонал. О пострадавших со стороны США информации нет. По данным собеседников агентства, по военным объектам было выпущено восемь ракет «Катюша».

При этом агентство не указывает, кто может стоять за атакой. Кроме того, не было упоминаний об усилении напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за гибели командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Касема Сулеймани. В ночь на 3 января он ехал в автоколонне вблизи аэропорта в Багдаде. Американские военные атаковали машины, ударив по ним ракетами. В результате погиб не только Сулеймани, но и еще порядка 10 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

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В том, что атаку совершили именно американские военные, Пентагон признал практически сразу. На сайте ведомства было размещено сообщение о том, что распоряжение об ударе дал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В оборонном ведомстве заявили, что считают иранского генерала причастным к нападению в конце декабря прошлого года на базы в Ираке, которыми пользуются США. Кроме того, американцы уверены, что Сулеймани имел отношение и к протестам у здания посольства Соединенных Штатов, а также планировал провести в регионе новые антиамериканские операции.

Позднее Трамп уточнил, что убийство Сулеймани было совершено намеренно во избежание дальнейших боевых действий: «Мы предприняли действия, чтобы остановить войну». Но с ним не согласились иранские власти, воспринявшие эти действия как проявление терроризма. Тегеран пообещал отомстить за гибель генерала.

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В ночь на среду, 8 января, иранские военные атаковали коалиционные базы США в Ираке. Спустя несколько часов вылетевший из Тегерана в Киев пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение. Все находившиеся на борту 176 человек (из них 167 пассажиров) погибли. В Киев направлялись граждане Ирана, Афганистана, Германии, Швеции, Великобритании, Канады и Украины.

Сначала рассматривалась версия возникновения пожара на борту лайнера, который мог возникнуть из-за технической неисправности. Также чиновники не исключали в качестве причины падения самолета теракт. Однако позднее Иран признал свою вину, объявив, что Boeing был сбит ракетой малой дальности.

По словам нынешнего командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде, по ошибке система ПВО Ирана приняла лайнер, повернувший в сторону центра КСИР, за американскую крылатую ракету. У оператора ПВО на обдумывание действий было лишь несколько секунд. Кроме того, возникли проблемы со связью, и военный не мог согласовать свои действия с командованием. В связи с напряженной обстановкой он решил сбить надвигавшуюся цель. По словам Хаджизаде, это был «плохой выбор».

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Командующий КСИР также отметил, что гибель свыше 150 человек — «это цена американских злодеяний и действий в регионе». Хаджизаде подчеркнул, что в ту ночь иранское вооружение было «в состоянии полной боевой готовности», а в небе «было много военных самолетов», передает РИА «Новости».

В то же время иранский президент Хасан Роухани пообещал, что все, кто причастен к крушению пассажирского лайнера, будут привлечены к ответственности и предстанут перед судом в ближайшее время. Кроме того, в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским он принес свои соболезнования семьям погибших.

«Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Зеленского.

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