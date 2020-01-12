Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год

В 2019 году «АвтоВАЗ» регулярно радовал новинками – в линейке LADA появились спорт-седан Vesta Sport, кросс-универсал Granta Cross, «драйверская» Granta Drive Active, а также XRay Cross и Vesta с вариатором. Что ждать от российского автогиганта в новом 2020 году, рассказала «Российская газета».

Разумеется, не стоит полагать, что в этом году «АвтоВАЗ» успокоится и начнет «почивать на лаврах». Тольяттинцы продолжат создавать новые и обновленные модели LADA, под которые они уже сейчас набирают инженеров-технологов, конструкторов и дизайнеров.

Самые интересные новинки мы наверняка увидим на Московском автосалоне в августе. Ожидается, что там завод покажет серийную версию «вернувшейся» под свое крыло Niva, компактный городской кроссовер, похожий на XCode; «каблучок» Van, концепт второго поколения Granta, а также обновленные Vesta FL и XRay FL. Впрочем, на рынок они выйдут только в 2021 и 2022 годах.

LADA 4×4

Если же говорить о том, что поступит в продажу в 2020-м, то первой новинкой, как стало известно «Автоновостям дня» ранее, станет обновленная LADA 4×4. Серийное производство внедорожников с новым салоном началось в середине декабря – с тех пор машины активно отгружают к дилерам, а старт продаж ожидается уже в январе.

LADA Largus

Затем ожидается появление обновленной LADA Largus. Сроки выхода универсала по-прежнему неизвестны, но есть предположение, что он впервые примерит фирменный Х-стиль (такой же, как на Vesta, Granta и XRay) с новыми бамперами, фарами и решеткой радиатора, а также получит обновленный, либо полностью новый салон. Под капот, вероятно, установят 122-сильный мотор, а на смену «автомату», либо в качестве бюджетной альтернативы придет автоматизированная механическая трансмиссия («робот»).

LADA Vesta SW Sport

Еще одной премьерой 2020 года должен стать «заряженный» универсал LADA Vesta SW Sport – более вместительный и практичный аналог седана Vesta Sport в альтернативном кузове. Последний, кстати, поступил в продажу почти год назад и стал самой дорогой моделью LADA в истории – его ценник уже в «базе» перевалил отметку в 1 млн рублей.

Судя по уже опубликованным нами шпионским фото, в плане внешности Vesta SW Sport будет почти идентичен седану и тоже получит спортивный аэродинамический обвес, обвес, расширенную колею с передними пластиковыми крыльями и оригинальные 17-дюймовые диски. Салон наверняка порадует аналогичными решениями: сиденьями с более развитой боковой поддержкой, немного другой панелью приборов, черным потолком, атмосферной LED-подсветкой, декором «под карбон» и кожаной отделкой. Под капотом его, как и собрата, оснастят 1,8-литровым 145-сильным двигателем, агрегатированным с 5-ступенчатой «механикой» JR5 с усиленными приводами.

LADA Vesta FL (Facelift)

Наконец, последней новинкой наступившего года должна стать рестайлинговая LADA Vesta FL. Недавнее обновление, в рамках которой семейство обзавелось долгожданной связкой 1,6-литрового 113-сильного двигателя Renault H4Mk и бесступенчатой автоматической трансмиссии, было промежуточным. На сей раз нас ждет нечто более основательное.

Ожидается, что с предстоящим обновлением вице-бестселлер «АвтоВАЗа» получит обновленный экстерьер и абсолютно новый интерьер, а в моторной гамме появится долгожданный 150-сильный турбомотор от Renault Arkana.