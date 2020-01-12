Сколько горя принес людям расстрелявший алтайских солдат Рамиль Шамсутдинов попросил прощения их родственников

Письмо Шамсутдинова

Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в Забайкалье, среди которых были юноши из Алтайского края, принес публичные извинения родственникам погибших. Об этом он сообщил в письме, которое было опубликовано в соцсетях. Подлинность письма Ura.ru подтвердил адвокат срочника-убийцы Руслан Нагиев.

Шамсутдинов написал, что он искренне соболезнует семьям погибших, и просит его простить, если те смогут. В свое оправдание он заявил, что у него не было выбора, поскольку он не мог дальше терпеть издевательства. По словам солдата, он хотел служить и готовил себя к армии, но «не ожидал, что попадет в такой ад». Тюменец уточнил, что не понимает, в какой момент он сорвался. «Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь», — написал он.

Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября в воинской части в Забайкалье застрелил восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. СК возбудил уголовное дело, Шамсутдинова арестовали. Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. Отец Шамсутдинова в свою очередь заявлял, что следствие хочет скрыть дедовщину в армии. После встречи с адвокатом сам стрелок рассказал, что начал сожалеть о случившемся. Он рассчитывал, что его убьют при задержании. «Рамиль заявил, что хотел унести тайну случившегося в части с собой в могилу. Он был уверен, что после расстрела военнослужащих его убьют при задержании. На сегодняшний день он признает вину и раскаивается в содеянном», — рассказал адвокат Рамиля Шамсутдинова.

Добавим, что среди восьмерых солдат, застреленных 25 октября в воинской части № 54160 поселка Горный под Читой, оказалось трое алтайских парней. Кроме того, еще один уроженец региона был тяжело ранен.

Между тем расследование уголовного дела о дедовщине в забайкальской воинской части завершено. Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими по этому делу, рассказал порталу «Бизнес Online» адвокат стрелка Руслан Нагиев. По его словам, судебное заседание по делу о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ст. 335 УК РФ) запланировано на январь. Обвиняемым там проходит рядовой, имя которого адвокат не стал раскрывать до суда. Однако он уточнил, что дело будет рассмотрено в особом порядке — это предполагает, что обвиняемый полностью признал вину. Кроме того, стало известно, что в настоящее время проводится доследственная проверка сведений о вымогательстве у Шамсутдинова зарплатной карты и хищении с нее денег. Сам он был этапирован в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.