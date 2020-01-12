Визе-президент Абхазии не будет исполнять обязанности президента

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Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что не может исполнять обязанности президента. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он не сможет быть исполняющим обязанности главы республики, поскольку суд принял решение отметить итоги выборов президента. Он добавил, что не был до этого вице-президентом.

«Я не могу быть исполняющим обязанности президента, скорее всего, будет премьер-министр, в соответствии с конституцией», — сказал Барциц.

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил полномочия.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые. Позже ЦИК Абхазии назначила проведение новых президентских выборов на 22 марта 2020 года.

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