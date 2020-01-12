СМИ: авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

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Военная авиабаза Балад подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщается в Telegram-канале RT со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что авиабаза расположена на севере Ирака.

По некоторым данным, на территории объекта находятся американские военные. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Согласно информации РИА «Новости», в результате падения пяти снарядов из установок «Катюша» пострадали по меньшей мере четыре человека.

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