Какие реальные события легли в основу фильма «Пираты XX века»

Кадры из фильма «Пираты XX века» (1979)

Когда речь идёт о пиратах, возникают ассоциации с морскими разбойниками эпохи освоения Америки: корсарами, флибустьерами, приватирами, которые под всеми парусами нападали на галеоны, везущие из ограбленных колоний золото и пряности. Пираты крупного масштаба редко были независимыми от инструкций: чаще всего они действовали под неофициальным прикрытием своего государства, которое таким образом старалось ущемить конкурентов по торговле или колонизации. В ответ на претензии потерпевших представители государств разводили руками: «Это не мы! Это бандиты без роду-племени!» А тем временем наиболее успешных пиратов награждали титулами и должностями. Примерами служат такие знаменитости, как сэр Фрэнсис Дрейк и Оливье Левассёр, губернатор острова Тортуга.

С тех времён прошли века, но пираты активно действуют до сих пор, причём они ещё более чем раньше зависимы от официальных властей: ведь неосвоенных земель для их баз уже не осталось. Тема пиратства новой эпохи и послужила основой для сценария фильма «Пираты XX века».

Новый жанр в советском кинематографическом искусстве

В конце 1970-х годов режиссёр Станислав Говорухин задумал снять приключенческий фильм на тему современного пиратства. Требовался достаточно правдоподобный и интересный сюжет, обязательно с благополучным финалом. Поскольку Говорухин был занят на других съёмках, для «Пиратов» он пригласил своего друга, режиссёра Бориса Дурова, а сам написал для фильма сценарий, опираясь на реальные события 1950—1970-х годов.

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В фильме была использована такая эффектная новинка, как каратэ — прежде это был запретный в стране вид боевых искусств. Фильм получился необычный для советской кинематографии и пользовался огромным успехом.

По сюжету советский грузовой теплоход «Нежин» швартуется на Филиппинах, где получает большой груз опия для фармацевтической промышленности СССР. В океане судно подвергается коварному нападению корсаров. Груз захвачен, команда заперта в трюме, а корабль заминирован с целью уничтожить все следы преступления. Но мужественные советские моряки сумели освободиться и спастись на шлюпке под прикрытием горящего корабля. Затем события развиваются на острове, который оказался пиратской базой. Члены экипажа «Нежина», действуя вместе и поодиночке, добиваются крушения пиратского корабля, а сами уходят в море на вельботе.

Откуда возник сюжет фильма

После Второй мировой войны пиратство стало настоящим бичом мирного мореплавания.

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Правительство Тайваня, пользуясь покровительством США, только за пять лет ограбило 43 британских, 14 панамских, 2 польских и 2 греческих судна — всего порядка 110 торговых и грузовых судов.

Один из самых известных случаев произошёл в 1970-х годах, когда флибустьеры напали на итальянское судно, шедшее с грузом урановой руды. 200 тонн груза было перегружено на корабль атакующих, а все члены экипажа убиты.

В официальной прессе СССР не публиковалась информация о том, что и советские корабли подвергались атакам — совершались нападения на танкеры и торговые суда. Дипломаты месяцами пытались вызволить моряков из такого «неофициального» плена. В 1954 году произошёл захват танкера «Туапсе», который шёл в Китай с грузом реактивного топлива. Советские моряки подверглись пыткам: их морили голодом, избивали, не давали спать: от них добивались согласия работать на американскую антисоветскую пропаганду. У СССР не было с Тайванем дипломатических отношений, переговоры велись через Францию. Подавались ноты американскому правительству, ибо всем было понятно, кто являлся заказчиком захвата советского судна. Из 49 моряков только 29 выдержали все мучения и вернулись домой как герои — спустя 13 месяцев. Из числа остальных один покончил с собой, двое умерли на Тайване, один сошёл с ума, находясь в США.

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Как наказали пиратов

Требовалось прекратить эти нападения на суда советского флота. После тщательной подготовки была проведена блестящая спецоперация.

Большой десантный корабль замаскировали под торговый теплоход: нарастили фальшборт, изменили форму надстроек, перекрасили. Сделали информационный вброс, запустив по дипломатическим каналам и торговым представительствам сообщение, что данный теплоход идёт с грузом золотых слитков и пятью тоннами индийского опия-сырца для советской фармацевтической промышленности (перекликается с сюжетом фильма). На самом деле на борту находилась прекрасно вооружённая и обученная рота морских пехотинцев.

В районе Малаккского пролива, когда теплоход шёл между многочисленными островами, на него вдруг со всех сторон ринулись десятки катеров с вооружёнными людьми. Но едва они приступили к абордажу «торговца», декоративные борта упали и пиратов встретили 300 морпехов с автоматами, гранатомётами и крупнокалиберными пулемётами. Сотни нападающих вместе с катерами были отправлены на дно. Среди наших потерь не было.

Из дипломатических соображений эта история не получила огласки, но нашла отражение в самом кассовом советском фильме. А грабежи советских судов прекратились.