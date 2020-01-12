Диетолог сообщила, какие противопоказания к употреблению плавленого сыра

Диетолог Елена Соломатина в интервью для «Вечерней Москвы» рассказала о противопоказаниях к употреблению плавленного сыра. Плавленный сыр не рекомендуется есть людям, страдающим ожирением и атеросклерозом. Это связано с высоким содержанием холестерина в нем.

«Острые и пряные сорта плавленого сыра противопоказаны людям с гипертонией из-за высокого риска атеросклероза. Это связано с большим количеством соли в таких продуктах. Тем, кто имеет проблемы с кальцием, стоит заменить плавленный сыр на твердый. Тем, у кого есть проблемы с почками или обменом мочевой кислоты также стоит ограничить употребление данного продукта», — отметила Соломатина.

Специалист посоветовала исключить из своего рациона питания плавленый сыр людям с замедленным обменом веществ. Данный продукт является достаточно калорийным и содержит до 60% жира.