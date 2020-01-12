Инопланетная жизнь не будет замечена даже если мы ее найдем

Если бы человечество смогло найти признаки инопланетной жизни, смогло бы оно осознать это? Жизнь на других планетах может кардинально отличаться от всего тому, к чему мы привыкли. Именно поэтому даже просто распознать какие-то признаки инопланетной жизни будет невероятно сложно.В последние годы проводится огромное количество исследований, направленных на обнаружение планет, пригодных для жизни и пришельцев. Существует много разных теорий, но ни одна из них пока что не была доказана, сообщает портал Новости Планеты. Неоднократные эксперименты показали, что люди вполне могут не замечать то, что находится прямо у них под носом. Например, проводился эксперимент, во время которого людьми не была замечена горилла, которая била себя в грудь. Философы назвали подобное «теорией, нагруженной наблюдением».То, что видят люди вокруг себя, во многом зависит от тех теорий, которых они придерживаются и ожиданий. Конечно, иногда есть ситуации, когда наблюдение не имеет никакого отношения к той или иной теории, но это встречается крайне редко. Для того, чтобы делать действительно невероятные открытия, искать признаки инопланетной жизни и открывать новые планеты, для начала необходимо откинуть все возможные теории. Только за счет этого можно будет обращать внимание на находки и проводить их тщательный и объективный анализ.