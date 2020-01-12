В России продажи немецких автомобилей выросли на 5%

За 11 месяцев 2019 года в России было продано 192,5 тыс. новых легковых автомобилей немецких брендов – на 5% больше, чем годом ранее. Таким образом, продаж «немцев» растут даже на фоне падения российского авторынка в целом, пишет аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Наибольший рост продаж за январь—ноябрь прошлого года показал Porsche (+20%), тогда как лидирующие в премиум-сегменте BMW и Mercedes-Benz увеличили их на 16% и 8% соответственно. Чуть скромнее динамика у Smart (+4%).

Два других немецких бренда — Volkswagen и Audi — остались в этом смысле на прошлогоднем уровне.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что легендарный Hummer, который еще 10 лет назад General Motors едва не продал в Китай, скоро вернется. Официально об этом объявят во время Супербоула (США) в начале февраля, а в промо-ролике примет участие звезда NBA Леброн Джеймс