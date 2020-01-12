Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Покупка почти новой машины с минимальным пробегом часто влечет неприятности: от скрученного пробега до залоговых «историй». Изучив более 200 объявлений, эксперты NJCar.ru назвали основные причины продажи таких автомобилей.

Как выяснилось, одним из самых распространенных поводов, заставляющих людей избавляться от своих машин вскоре после их покупки, является ДТП. Основным фактором в таких случаях выступает либо эмоционально-психологическое состояние владельца, неготового дальше ездить на «нефартовом» авто, либо дефекты кузова или его конструкции, которые не удалось устранить в ходе ремонта.

Велик шанс наткнуться и на откровенно «уставшие» экземпляры со скрученным пробегом. Как правило, это бывшие «рабочие лошадки» таксистов, экспедиторов и других людей, чья работа обязывает их эксплуатировать автомобиль часто и много.

Бывают среди годовалых машин и те, которые еще недавно принимали участие в мошеннических схемах – например, в «автоподставах», когда люди намеренно провоцируют ДТП с целью «подзаработать» на страховых выплатах, а потом восстанавливают автомобиль и повторяют этот цикл по несколько раз. Покупать и даже рассматривать такие авто точно не стоит.

Также остерегайтесь автомобилей, находящихся в залоге у банка или другой кредитной организации. Если не проверить конкретный авто на факт залога заранее (в интернете есть много бесплатных сервисов, где можно сделать это), то вскоре после покупки вам придется либо выкупать его заново, либо отдавать в счет долга.

Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, заранее запрашивайте у продавца VIN-код автомобиля и «пробивайте» его по всем возможным базам и сервисам, в том числе в ГИБДД.