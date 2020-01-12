Составлен топ-5 лучших автомобилей 2020 года

2019 год подошел к концу – самое время подвести итоги. Сделав собственную выборку моделей, представленных в течение последних 12 месяцев, эксперты портала CarsWeek.ru составили рейтинг лучших автомобилей на старте 2020 году.

Лучший автомобиль года: Jaguar I-Pace



Jaguar I-Pace. Фото Jaguar

Безальтернативное и, без преувеличения, самое почетное звание «Лучшего автомобиля года» досталось полностью электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace. Именно он в конечном итоге оказался самым интересной, технологичной и прорывной моделью для российского рынка, открыв для нас новую эру – эру электрификации.

Лучший компактный автомобиль: Mazda 3



Mazda 3. Фото Mazda

Новая Mazda 3 огорчила россиян ценой (от 1,5 млн рублей), но яркий, привлекательный и экспрессивный дизайн вкупе с богатым оснащением и экономичными «атмосферниками» линейки SkyActive остались при ней. К тому же, эта «тройка» стала первой Mazda в России, оснащенной адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control, работа которой основана на анализе радиоволн в миллиметровом диапазоне.

Лучший автомобиль класса люкс: Mercedes-Benz S-Class



Mercedes-Benz S-Class. Фото Mercedes-Benz

Бессменный флагман Mercedes-Benz давно стал эталоном качества, премиальности и комфорта. В случае с S-Class немецкий концерн придерживается девиза «Лучшее или ничего», поэтому он продолжает развивать его сразу в двух направлениях – и для водителя, и для пассажира. Стало быть, неудивительно, что модель так хорошо продается, сильно опережая всех своих конкурентов.

Лучший универсал: Subaru Outback



Subaru Outback 2020. Фото Subaru

Японский универсал повышенной проходимости – мастер на все руки. Превосходные возможности на бездорожье, практичность и надежность делают его одним из лучших вариантов в сегменте универсалов не только в России, но и в мире. Плюс ко всему, путешественники и любители активного образа жизни могут без проблем дооснастить Outback штатными («субаровскими») органайзерами для багажника и другими приспособлениями, позволяющими перевозить на нем велосипеды, каяки и даже грузовые контейнеры.

Лучший внедорожник: Jeep Wrangler



Jeep Wrangler. Фото Jeep

Немногие машины даже в классе внедорожников могут позволить водителю поехать туда, «куда глаза глядят», и легендарный Jeep Wrangler – один из них. Важным аргументом в пользу его покупки может стать модульный кузов, который при желании можно запросто лишить крыши, дверей и лобового стекла, а «опции комфорта», присущие всем автомобилям этого класса, у него и так есть.

Мы же напомним, что рейтинг составлен на основе субъективной оценки его авторов, тогда как финальные выводы по каждой из позиций всегда за вами.