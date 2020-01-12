Жители Алтайского края Новый выпивают треть годовой нормы шампанскому

Жители Алтайского края оказались почти равнодушны к шампанскому в сравнении с другими регионами страны. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Рейтинг». Выяснилось, что за новогодние праздники в крае успевают выпить почти треть от годового объема потребления.

Так, специалисты расположили край на 74 месте в своем рейтинге. Согласно приведенным данным, обычный житель региона во время новогодних каникул выпивает в среднем 1,35 бокала шампанского. Это составляет почти 32 % от общего годового объема потребления напитка. Таким образом, один человек в Алтайском крае за год выпивает около четырех бокалов шампанского. В Республике Алтай популярность игристого вина еще меньше. В среднем за новогодние праздники здесь выпивают меньше одного бокала, и это 31,1 % от всего годового потребления.

В то же время больше всего шампанского на Новый год пьют в Ненецком автономном округе, Мурманской области, на Камчатке и на Сахалине – около четырех бокалов. При этом за весь год в этих регионах выпивают этого напитка в четыре, а иногда и в пять раз больше.

С чем связана низкая популярность шампанского в Алтайском крае, не уточняется. Сказать, что в новогодние праздники местные жители отказываются от алкоголя вовсе, нельзя. К примеру, по данным федерального проекта «Трезвая Россия», регион занял 35 место по потреблению спиртного — это на две позиции хуже, чем было в прошлом году. Поэтому можно предположить, что жители края предпочитают шампанскому другие горячительные напитки.

К тому же, ранее сообщалось, что потребление алкоголя в Алтайском крае в 1,2 раза превышает среднероссийские показатели. По данным на 2017 год на одного человека здесь приходилось 14,6 литра спиртного. Кроме того, по версии Russia Today входит в число лидеров среди регионов по числу пациентов, у которых впервые выявили психические расстройства, связанные с употреблением спиртного, включая алкоголизм.