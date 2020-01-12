В HP вновь отвергли предложение Xerox о покупке

Xerox предлагает приобрести HP за 33,5 млрд долл., утверждая, что заключила соглашения о финансировании сделки с банками Citi, Mizuho и Bank of America.

Совет директоров компании HP заявил, что даже теперь, когда компания Xerox получила гарантии финансирования сделки по приобретению HP на 24 млрд долл., согласия на сделку быть не может, так как Xerox все еще существенно недооценивает стоимость HP.

Компания Xerox предлагает приобрести HP за 33,5 млрд долл., и утверждает, что заключила соглашения о финансировании сделки с банками Citi, Mizuho и Bank of America. За два дня до публикации заявления HP компания сообщила, что ведет «конструктивные диалоги» со многими крупными акционерами HP. Генеральный директор Xerox Джон Висентин, по сообщениям Reuters, предложил крупнейшим акционерам встретиться лично, при участии советников или без них.

Конфликт между Xerox и HP вокруг предложения о покупке развивается с ноября прошлого года. Известный инвестор-активист Карл Айкан приобрел в HP долю в 1,2 млрд долл и стал выступать за слияние с Xerox. Айкан заявил, что сделка принесет инвесторам большую прибыль, но в HP сразу отвергли предложение, выразив сомнения в финансовом состоянии Xerox, когда та объявила, что готова пойти на недружественное поглощение.

Напомним, что 6 января генеральный директор Висентин направил совету директоров HP письмо с подтверждением финансирования от банков Citi, Mizuho и Bank of America в размере 24 млрд долл. на приобретение HP.

В письме, в частности, говорилось: «В течение последних нескольких недель мы вступили в конструктивный диалог со многими крупнейшими акционерами HP относительно стратегических преимуществ нашего предложения о приобретении компании. Всем нам ясно, что объединение наших компаний обеспечит существенную синергию и значительный рост денежных потоков, что, в свою очередь, позволит увеличить инвестиции в инновации и прибыль для акционеров. Но из нашего диалога стало также ясно, что руководство и консультанты HP ставили под сомнение нашу способность привлечь капитал, необходимый для финансирования нашего предложения. Для устранения каких-либо сомнений мы получили финансовые обязательства от банков Mizuho, Citibank и Bank of America. Предлагаю встретиться лично и начать переговоры по этой сделке».

Источник