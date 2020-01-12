США вводят ограничения на экспорт ряда технологий искусственного интеллекта

программПод запрет попало ПО, которое может применяться в датчиках, дронах и спутниках для автоматического распознавания целей как военного, так и гражданского характера.

По вступающим в силу правилам, американские компании, продающие за пределами США (кроме Канады) программное обеспечение для некоторых задач обработки геопространственных изображений, могут делать это только при наличии лицензии. Такие программы могут применяться в датчиках, беспилотных летательных аппаратах и спутниках для автоматического распознавания целей как военного, так и гражданского характера.

Власти США стремятся не допустить попадания важных технологий к китайским и другим зарубежным компаниям.

Закон, дающий министерству торговли право регулировать экспорт особо важных технологий в страны, выступающие соперниками США, был принят в 2018 году. Новые правила — первая мера, введенная в рамках этого закона. Американские технологические компании опасались гораздо более жестких мер по ограничению экспорта технологий искусственного интеллекта. Законодатели тем временем настаивают на усилении контроля.

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