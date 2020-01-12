Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб в ходе седьмого этапа ралли «Даккар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб в ходе седьмого этапа ралли-марафона «Дакар». О трагическом инциденте сообщила пресс-служба соревнований на официальном сайте.

40-летний Паулу Гонсалвеш в 2020-ом году 13-ый раз вышел на старт ралли «Даккар». Он оказался для него роковым. На 276-ом километре этапа гонщик упал со своего мотоцикла. Организаторы в срочном порядке направили к пострадавшему участнику медицинский вертолет. Прибывшие на его борту медики на месте провели реанимационные мероприятия, а затем Паулу был доставлен в больницу. Там в медучреждении и была констатирована его смерть.

[media=https://twitter.com/dakar/status/1216293262165712896]

Паулу Гонсалвеш по итогам шестого этапа ралли находился на 46-ом месте в зачете мотоциклистов, отмечает ТАСС. В 2015-ом году гонщик занял второе место в общем зачете.

В 2020 году ралли «Дакар» впервые проходит на территории Саудовской Аравии. Финиширует этап 17 января.