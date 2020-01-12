Турецкие компании планируют экспортировать в 2020 году на 190 млрд долларов

Этот прогноз был сделан Исмаилом Гюлле, который возглавляет базирующийся в Стамбуле Союз турецких экспортёров (TIM), в интервью агентству Анадолу.

Правительство Турции рассчитывает на экспорт, чтобы помочь увеличить экономику на 5% в 2020 году и обуздать исторически высокий дефицит текущего счёта страны, который достиг 6,5% ВВП незадолго до того, как валютный кризис поразил финансовые рынки летом 2018 года, отмечает агентство.

Гюлле сказал, что экспортёры хотят видеть стабильную лиру в 2020 году и похвалил правительство за предоставление финансовой помощи и стимулов фирмам в прошлом году. По его словам, эти меры помогли увеличить экспорт и принесли в страну иностранную валюту. По его словам, в 2020 году доля высокотехнологичных товаров в экспорте увеличится.

Кроме того, турецкий экспорт вырос на 2% до 180,5 млрд долларов в прошлом году, согласно предварительным данным, опубликованным Министерством торговли в январе. Импорт сократился на 9% до 210,4 млрд долларов, что помогло сократить торговый дефицит Турции на 45% до 29,9 млрд долларов.

Однако экономисты предупреждают, что меры правительства по стимулированию экономического роста, которые включают дешёвое кредитование государственными банками, угрожают возобновлением дефицита текущего счёта, самого широкого притока и оттока товаров и услуг. Кредиты потребителям, которые подпитывали экономические дисбалансы Турции до валютного кризиса, привели к увеличению общего объёма кредитования банками во второй половине прошлого года, согласно отраслевым данным.

Данные по внешней торговле за последнюю половину 2019 года указывают на то, что проблемы дефицита текущего счёта Турции могут вернуться. Импорт подскочил на 20% в годовом исчислении в декабре, что является самым большим месячным ростом в прошлом году, опережая рост экспорта на 4,9%, показали официальные данные.