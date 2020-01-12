На Алтае подросток отцовской машине сбил скачущего дороге всадника

В Республике Алтай устанавливают обстоятельства ДТП, виновником которого стал 15-летний житель села Усть-Кумир Усть-Канского района. В результате неаккуратной езды подростка серьезно пострадал ехавший верхом мужчина, которого увезли в больницу, информирует ГУ МВД по РА.

Как уточняют полицейские, инцидент произошел вечером 8 января на 40-м км автодороги Усть-Кан – Коргон. 15-летний парень, не имя водительских прав, сел за руль автомобиля Nissan Datsun, принадлежащего его отцу, не справился с управлением и допустил наезд на 55-летнего односельчанина. Мужчина скакал на коне по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП всадник с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное производство. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Также полицейским предстоит выяснить, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства.