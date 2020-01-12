Экономист объяснил, почему банки отказываются от займов в магазинах

close

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Банки отказываются от кредитования на местах продажи из-за снижения ставок, которое приводит к уменьшению кредитной доходности, заявил кандидат экономических наук Югорского государственного университета Ринат Хасанов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

POS-займы из-за высокой стоимости не выдерживают конкуренции с кредитными картами и потребительскими кредитами в условиях снижения ставок, отметил эксперт.

Кроме того, получение кредита перестало быть спонтанным решением для россиян, что свидетельствует об улучшении экономического климата в стране, подчеркнул экономист.

Ранее сообщалось, что большинство крупнейших российских банков за последние три года отказалось от выдачи кредитов в магазинах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах

Источник