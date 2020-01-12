Пожары в Австралии изменят климат на всей Земле

Ученые считают, что глобальное потепление вызвало массовые пожары в Австралии. Пламя, в свою очередь, делает климат еще более жарким. В итоге получается замкнутый цикл с фатальным концом для живых организмов, сообщает портал Новости Планеты.Вихри пламени формируют собственную погоду: образуются пирокумулятивные облака, в которых наблюдаются молнии. Разряды электричества, попадая в сухие деревья, приводят к новым возгораниям. Ученые также отметили, что облака в стратосфере накапливают дым, сохраняя его минимум несколько месяцев. Это негативно сказывается на погоде в целом. Кроме того, углекислый газ и сажа влияют на экологическую ситуацию как страны, так и планеты.На данный момент в Австралии наибольшее количество пирокумулятивных облаков по сравнению с другими регионами.Пожары начались полгода назад, а масштаба приобрели за последний месяц. С каждым днем стихия «захватывает» всё больше территорий.