Newsweek: Турция и Россия — ключевые игроки на Ближнем Востоке

Страх перед региональной войной достиг своего пика после того, как в результате удара США в Багдаде был убит Касем Сулеймани, генерал иранского спецназа, который руководил военными операциями своей страны на Ближнем Востоке, отмечает издание.

Newsweek напоминает, что Иран ответил ракетными ударами по базам в Ираке, где дислоцировались американские войска, но Трамп предупредил, что он будет наносить дальнейшие удары в случае, если положение обострится, и призвал страны НАТО играть более активную роль на Ближнем Востоке.

В этом отношении Турция уже опережает события, став ключевым игроком в Сирии, где она провела три военные операции за последние четыре года конфликта, и в Ливии, где она поддерживает признанное ООН правительство в Триполи против соперников с востока, указывается в статье.

Подписанное в ноябре соглашение о размещении турецких войск в Ливии является частью более широкой борьбы за морские юрисдикции в Восточном Средиземноморье, где Турция соперничает с другими региональными странами за потенциально обширные углеводородные ресурсы.

Вашингтон выразил обеспокоенность действиями Турции в Ливии, а также причастностью российских наёмников, которые, как сообщалось, были развёрнуты на противоположной стороне конфликта, отмечает издание.

Но Россия и Турция уже достигли договорённости по этому вопросу, и лидеры стран призвали к прекращению огня после встречи в Стамбуле в среду.

И это только последнее сотрудничество между двумя странами, которые также тесно сотрудничают в Сирии, несмотря на поддержку противоборствующих сторон конфликта, заключается в статье.