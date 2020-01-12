В Турции администрация Диярбакыра повысила тарифы на воду на 330%

Решение о повышении цен было принято во время заседания муниципального совета, которое состоялось 27 декабря. Общественность не была проинформирована о планируемых изменениях, пишет Duvar.

Повышение стоимости воды будет происходить по лестничной схеме в зависимости от потребляемого количества и района.

Жители центра города будут платить 3,55 лиры вместо 2,64 за один кубометр воды. Следует отметить, что семье из четырёх человек обычно требуется 23 кубометра воды, чтобы вести здоровый образ жизни. При этом при потреблении свыше 15 кубометров цена за единицу увеличивается на 103% и достигает 5,33 лир.

В развитых районах Эргани, Бисмил и Силван стоимость 15 кубических метров составит 3,5 лиры, что свидетельствует о росте на 98%, тогда как за превышение нормы придётся заплатить на 198% больше.

Между тем, в районах Чермик, Чюнгюш, Диджле, Кулп, Эгил, Лидже, Хазро, Хани и Коджакой, цена за единицу ниже 15 кубических метров выросла на 100%, составив 3,45 лир.

Цена за кубический метр сверх лимита в 15 кубов в этих районах ранее составляла 1,2 лиры, увеличившись на 330% до 5,18 лир для всех потребителей, превышающих данный уровень.

Ожидается, что повышение тарифов на воду принесёт Администрации водоснабжения и канализации Диярбакыра (DİSKİ) доход в 200 млн лир.