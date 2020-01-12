Всемирный банк назвал восстановление экономики Турции неустойчивым

Данные по промышленному производству свидетельствуют о том, что экономика Турции начала стабилизироваться в конце 2019 года, но риски всё ещё сохраняются, говорится в докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

Ожидается, что в следующем году экономический рост в Турции составит 3% после нулевого роста в 2019 году, что связано с восстановлением инвестиций и импорта после резкого сокращения, сообщает Всемирный банк. Данный прогноз не совпадает с оценками турецкого правительства в 5% и 0,5% соответственно.

Отметим, что турецкая экономика восстанавливается после валютного кризиса, разразившегося летом 2018 года, который подорвал экономическую активность и привёл к резкому росту неработающих кредитов и банкротств. Правительство стремилось вернуть страну на путь роста посредством снижения налогов и дешёвого кредитования со стороны государственных банков.

По мнению Всемирного банка, постепенное улучшение внутреннего спроса будет способствовать экономическому росту, но при этом его перспективы зависят от устойчивой фискальной и денежно-кредитной политики, стабильной валюты и плавного осуществления реструктуризации корпоративного долга.

Напомним также, что турецкая лира в прошлом году подешевела на 11% по отношению к доллару, увеличив потери в 28% в 2018 году. Центральный банк республики с июля снизил свою базовую процентную ставку на половину до 12%, поскольку инфляция ненадолго замедлилась до однозначных значений. Годовая инфляция потребительских цен в декабре составила 11,8%.

Кроме того, банк указал на проблемы Турции в решении проблем корпоративной неплатёжеспособности, заявив, что они могут снизить общую производительность из-за того, что работать продолжат менее производительные фирмы.