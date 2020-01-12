В Алтайском крае из-за убытков закроют свободного посещения одну главных туристических площадок

С 10 января туристам запретят вход на территорию комплекса «Сибирское подворье», который расположен неподалеку от Белокурихи и в прошлые годы принимал многие событийные мероприятия Алтайского края. Причиной стали многомиллионные убытки: востребованность объекта со временем падала, и в последние четыре года он работал в минус, сообщает пресс-служба АО «Курорт Белокуриха».

Согласно распространенной информации, с 10 января «Сибирское подворье» перестанет оказывать туристические услуги, вход на территорию площадки станет возможным только для сотрудников предприятия. «12 лет холдинг «Курорт Белокуриха» вкладывал в развитие и содержание «Сибирского подворья», потратив за это время около 700 млн рублей. В 2019 года комплекс был передан вновь созданному акционерному обществу «Алтайские луга» (ранее предприятие входило в состав материнской компании — прим. пресс-службы). На первоначальном этапе «Подворье» было востребовано и у правительства, и у бизнеса: здесь проходили многие масштабные мероприятия регионального, межрегионального и международного уровня. Однако постепенно событий становилось все меньше, и последние четыре года убытки комплекса достигли абсолютного максимума — 80 млн рублей в год. Разумеется, мы искали различные пути, чтобы сохранить туристическое направление: снижали стоимость входного билета, оптимизировали расходы. Однако к удовлетворительным экономическим результатам так и не пришли», — прокомментировали решение в пресс-службе АО «Курорт Белокуриха».

Как сообщили в компании со ссылкой на ее собственника, окончательному решению о закрытии площадки для туристов способствовал рост интереса к «Белокурихе-2». В начале января совет директоров холдинга утвердил программу преобразования «Сибирского подворья» в производственное подразделение АО «Алтайские луга». На сегодняшний день здесь работают две индюшиные фермы, готовится к запуску грибная ферма. Намечается реконструкция одного из павильонов под круглогодичную теплицу. «Частный ипподром «Алтай», находящийся на территории комплекса, продолжит работу как обычно.

Что касается масштабных краевых мероприятий: в 2020 году «Курорт Белокуриха» выполнит взятые обязательства, а на перспективу перенесет основные силы и фонды на строящийся курорт, который к 2021 году сможет принимать различные мероприятия», — сказано в сообщении. Так, судя по анонсам, на площадке проведут АТР, «Алтайфест», «Сибирскую масленицу».

Справка:

«Сибирское подворье» — крупнейшая на Алтае туристическая площадка, победитель национальной премии «Russian Event Awards» в номинации «Лучшая площадка событийного туризма». На территории комплекса проходили такие мероприятия как «АлтайтурАлтайкурорт», АТР, молодежный форум ШОС, «Сибирская масленица», «Золото Алтая», «Алтайфест». Общая выставочная площадь «Сибирского подворья» — 5000 кв. м.