Власти намерены 2024 года подлечить здравоохранение Алтайского края 272 млрд рублей

Под конец прошлого года правительство Алтайского края утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения в Алтайском крае», рассчитанную до 2024 года. Объемный документ опубликован на сайте правительства региона. На реализацию программы планируется направить почти 272,3 млрд рублей из бюджетов разных уровней и других источников.

Как отмечают разработчики программы, на здоровье жителей Алтайского края негативное влияние оказывает ряд специфических факторов как природного, так и антропогенного характера. Речь, к примеру, идет о последствиях ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, падении ступеней ракет, запускаемых с космодрома Байконур, или переменах в климате и качестве воды. Все это, по мнению разработчиков, выливается в высокий уровень заболеваемости граждан, который в некоторых случаях превышает среднероссийские показатели в полтора, а иногда и в два раза.

В качестве дополнительной проблемы также отмечается тяжелая демографическая ситуация. Согласно приведенным данным, за последний год население края сократилось на 15,6 тысяч человек, причем такая тенденция наблюдается не первый год. В основном большие потери терпят села. При этом в крае намного больше пожилых людей, чем детей и подростков. Более того, ежегодно падает рождаемость – в 2018 году более чем на 2 тысячи случаев, и увеличивается смертность – в 2018 году почти на 400 человек. Показатель естественного прироста населения в крае в 2018 году имел отрицательное значение – минус 4,2 ‰.

С таких стартовых параметров начнется реализация представленной госпрограммы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае». Медицину региона будут развивать поэтапно и по шести разным направлениям (подпрограммам), а также с помощью девяти региональных проектов. Основной целью является снижение смертности трудоспособного населения. По итогам реализации программы этот показатель должен сократиться с 497 случаев на 100 тысяч населения в 2019 году до 350 случаев на 100 тысяч к 2024 году. Кроме того, ожидается уменьшение смертей от болезней системы кровообращения (с 540 на 100 тысяч в 2019 году до 445 в 2024 году), от новообразований, в том числе злокачественных (с 216 на 100 тысяч до 201), снижение смертей младенцев до 4,8 на 1 тысячу родившихся живыми детей (на 2019 год показатель равнялся 5,8). Эти четыре индикатора станут основополагающими целями программы.

Как утверждается, в приоритете у исполнителя госпрограммы, то есть краевого Минздрава, будет доступная медицинская помощь, обеспечение медорганизаций кадрами, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детской медицины, мотивирование граждан к ЗОЖ, внедрение новых технологий, экспорт услуг и т. д.

Общий объем финансирования программы до 2024 года составит 272,3 млрд рублей, из них большую часть составят средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края – более 209 млрд рублей. Из бюджета региона на реализацию заложат почти 33,3 млрд рублей, еще более 28,6 млрд рублей придут из федеральной казны.

В качестве рисков чиновники отмечают макроэкономические факторы – инфляцию, снижение темпов роста экономики, финансовые риски, например, перебои в финансировании, а также организационные риски, поскольку достижение целевых показателей будет зависеть не только от краевого Минздрава, но и от муниципальных властей.

Среди направлений стоит выделить третью подпрограмму «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении». Ее целью является ликвидация кадрового дефицита, который в прошлом году жители региона ощутили наиболее остро, что отмечалось и на уровне Минздрава Алтайского края. Конкретно на эту подпрограмму планируется направить почти 2,3 млрд рублей.

Отмечается, что большая доля малых сел в регионе накладывает свой отпечаток на кадровую политику. В связи с этим особое внимание будет уделено подготовке специалистов среднего медперсонала и профильных врачей. Кроме того, большое внимание будет уделено эффективным, по мнению правительства, программам по привлечению работников в села «Земский доктор» и «Сельский фельдшер», в рамках которых производятся выплаты. По приведенным данным, «Земский доктор» существует с 2012 года, и за это время в сельские медучреждения устроились 1114 врачей. По программе «Сельский фельдшер» с 2014 года в ФАПы устроились 159 медиков. Сколько из них покинуло село по истечению срока, описанного в условиях программ, не уточняется, однако они считаются эффективными.

Так, в результате реализации подпрограммы ожидается, что к 2024 году обеспеченность врачами в медорганизациях увеличится до 41,1 человека на 10 тысяч населения (по оценкам на 2019 год, этот показатель равен 37), средним медперсоналом до 110 человек (в 2019 году – 98). Также запланировано повышение квалификации и компетентности работников здравоохранения.

Кроме того, в рамках госпрограммы будет происходить постепенное техническое переоснащение больниц и поликлиник, развитие медицины для людей пенсионного возраста и увеличение продолжительности их жизни, развитие системы оказания паллиативной помощи, повышение обеспеченности населения лекарствами. Также власти собираются популяризировать ЗОЖ, наладить экспорт медуслуг и двустороннее сотрудничество со странами СНГ, Азии и Европы, повысить качество и безопасность оказания медпомощи.