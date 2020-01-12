Прокуратура через требует экспроприировать имущество депутата Алтайского Заксобрания Владимира Попова

Павловский районный суд принял к производству иск прокуратуры и территориального управления Росимущества по Москве к депутату Алтайского Заксобрания Владимиру Попову. Судя по информации, опубликованной в карточке дела, ведомства хотят обратить в доход государства некое имущество народного избранника. Сам Владимир Попов заявил ИА «Банкфакс», что пока не знаком с сутью исковых требований, однако еще летом 2019 года источники сообщали, что надзорное ведомство проявляет интерес к недвижимости депутата.

Как следует из карточки дела, опубликованной на сайте Павловского районного суда, иск был зарегистрирован 9 января текущего года. В качестве ответчиков в деле фигурирует сам Попов и его супруга. Третьим лицом указано Алтайское Заксобрание. Что касается содержания исковых требований, то они в карточке не раскрываются. В то же время указано, что дело размещено в категории «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Сам депутат в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» отметил, что пока не успел ознакомиться с иском, поскольку находится в командировке. Делать предположения о том, с чем могут быть связаны претензии прокуратуры и управления Росимущества, он не стал. В то же время Telegram-канал «АБК на вас нет» утверждает, что дело может быть связано с некоей московской недвижимостью, которую депутат не отразил в декларации о доходах.

Отметим, что об интересе прокуратуры к декларации о доходах и имуществе народного избранника и бизнесмена источники ИА «Банкфакс» сообщали еще в июле текущего года. Надзорное ведомство тогда якобы увидело противоречие между относительно скромными официальными доходами депутата и его жены, отраженными в документе, и расходами семейства. Тогда речь как раз могла идти о неназванной недвижимости. Сам Владимир Попов тогда говорил, что оснований для интереса прокуратуры к его декларации нет, а распространившиеся сведения об этом — не более чем слухи.

Напомним, что Попов последние годы демонстрирует средние в сравнении с коллегами по АКЗС заработки. К примеру, за 2016 год его доход составил всего 220,6 тысяч рублей (при заработке супруги в 102 тысячи рублей), в 2017 году — 647,2 тысячи рублей, (у жены — 111,5 тысяч рублей). В 2018 году чета заработала на двоих 1,5 млн рублей, состав недвижимости за эти годы почти не изменился. При этом среди официального имущества семейства фигурирует, к примеру, люксовый автомобиль Bentley Continental, рекомендованная розничная цена последних моделей которого начинается от 15,4 млн рублей. Кроме того, в соцсетях обращали внимание на пышное празднование дня рождения депутата в июне 2019 года. Если судить по опубликованным материалам, ведущим на празднике был известный шоумен Иван Ургант, услуги которого, по неофициальным данным, могли стоить около 5 млн рублей. Сам Владимир Попов объяснял присутствие такого гостя дружескими отношениями.