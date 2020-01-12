По факту скоропостижной смерти пациентки Новоалтайской горбольницы организована проверка

СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку после сообщений в соцсетях о том, что в Новоалтайской городской больнице скончалась женщина, которой могли оказать ненадлежащую медпомощь. Ранее ее муж рассказал об обстоятельствах трагедии в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте». Он считает, что причиной смерти супруги могла стать некомпетентность и халатность медиков.

В своем обращении мужчина поведал, что в конце декабря у его жены заболела нога. По его словам, приехавшие на вызов медики «скорой помощи» посчитали, что это хондроз, и поставили женщине обезболивающие уколы. Со слов супруга, после этого боли не утихли, а усилились, из-за чего снова пришлось вызывать «скорую», тогда медики сослались уже на защемление. «На следующий день вызываем доктора из клиники, снова нам говорят — хондроз. Ставят блокаду и обезболивающее. Утром все еще хуже. В городской больнице им. Литвиненко жене начали делать операцию. Мне лично врач сказала: «Не паникуйте, сейчас давление поднимем и к вечеру ваша жена будет в палате!» Через несколько часов моя жена скончалась. Не от хондроза или защемления, тромб в сосудах. И если бы изначально был поставлен правильный диагноз, ее можно было бы спасти!» — уверен автор сообщения.

Как утверждает мужчина, им ни разу не предложили госпитализацию, и, по его мнению, все диагнозы ставились «на авось». Автор обращения раскритиковал несколько медицинских учреждений Новоалтайска и указал, что их сотрудники могут быть ответственны за гибель его супруги. По его сообщению СК организовал доследственную проверку. Следователи установят обстоятельства случившегося и проведут необходимые экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.