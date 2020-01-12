Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

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Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам Погребняк, таксист привез ее по другому адресу и отказался объезжать здание. Затем он начал кричать на женщину и выгонять ее из автомобиля.

После этого он вышел из машины и начал выбрасывать вещи пассажирки на дорогу.

Погребняк отмечает, что все люди вокруг были в шоке.

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