В столице Урала разработают туристический маршрут «Татарская слобода Екатеринбурга»

В Екатеринбурге появится туристический маршрут «Татарская слобода Екатеринбурга». Проект маршрута был презентован на мероприятии «Школа наследия. Екатеринбург», очередное занятие которого прошло сегодня. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал инициатор проекта, авто телеграм-канала «АрхиЕкат» Ильдар Хабибуллин. Ранее Хабибуллин начал проект по восстановлению дореволюционного здания «Особняк Миллера», где в советское время располагался татаро-башкирский театр.

По словам автора проекта, в будущий туристический маршрут «Татарская слобода Екатеринбурга», кроме особняка Миллера, входит офис Постпредства Татарстана в Свердловской области, который расположен в историческом здании, входящем в реестр объектов культурного наследия, музейный клуб купцов Агафуровых и объединяющий территорию — сквер Агафуровых. Кроме этого был презентован и так называемый «Татарский Екатеринбург», куда входят дом Жолобовых-Богатиевых с зубцами на крыше и магометанской молельней, дом врача Соколова — бывший офис НКАТ Свердловской области, Татаро-башкирское кладбище на ул. Репина и дом Дмитриевых-Агафуровых — бывший Торговый дом «Братья Агафуровы».

В прошлом году для того, чтобы сохранить татарское наследие Екатеринбурга города и вести архитектурно-историческую работу по местам, имеющим татарскую историю в Екатеринбурге, в городе был создан Совет татарских краеведов Среднего Урала.

Курс школы «Школа наследия. Екатеринбург» будет состоять из двух этапов — образовательного и практического. После курса открытых лекций и семинаров будет отобрано 10 кейсов для практикумов. Участники школы выберут исторические здания, вместе с экспертами проведут исследования и предложат «проекты новой жизни» с решениями, привлекательными для инвестирования. Результаты работ будут представлены на итоговом мероприятии школы.