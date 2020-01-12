Руководитель исполкома Челнов Ринат Абдуллин уходит замом в минстрой РТ

Свой пост руководителя исполкома Набережных Челнов покидает правая рука мэра Наиля Магдеева Ринат Абдуллин. Информацию об этом «БИЗНЕС Online» подтвердили в управлении информполитики. На совещании с хозяйственными руководителями в понедельник Магдеев сделает официальное заявление об этом.

По информации, которая исходит от собственного источника «БИЗНЕС Online» в мэрии, Абдуллин займет должность заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Исполняющим обязанности руководителя исполкома будет назначен его первый заместитель Илья Зуев. На вакансию сити-менеджера будет объявлен конкурс.

Напомним, что должность руководителя исполкома Абдуллин занял в ноябре 2014-го. До этого момента несколько лет работал в частных структурах, а ранее полтора года (с декабря 2009 по июнь 2011 года) трудился первым замминистра — главным госинспектором по охране природы минэкологии и природных ресурсов РТ.