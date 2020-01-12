Михаэль Карбель – новый велогонщик команды NTT

Подписанием контракта с 24-летним датским гонщиком Михаэлем Карбелем (Michael Carbel) команда NTT завершила формирование состава на 2020 год. Карбель стал 29-м гонщиком команды. Вместе с Михаэлем Карбелем из датской континентальной команды Waoo в команду NTT перешёл в качестве спортивного директора 36-летний Даниэль Хольм Фодер (Daniel Holm Foder), который будет работать под руководством Ларса Михаэльсена.

Михаэль Карбель усилит спринтерский состав команды NTT и будет развиваться, работая с Джакомо Ниццоло, Райаном Гиббонсом, Максом Валшайдом и Рейнхардтом Янсе ван Ренсбургом.

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В этом году Михаэль Карбель стал победителем этапа на этапе гонки Flèche du Sud, в 2017 стал бронзовым призёром в групповой гонке среди андеров на чемпионате мира.

Михаэль Карбель: «Я на седьмом небе от счастья, что стал членом команды NTT! Наконец, сбылась моя мечта выступать на уровне Мирового тура. Конечно, будет трудно, но я с нетерпением жду, когда стану частью команды NTT. В первый раз встречусь с командой в тренировочном лагере в Дении».

Даниэль Хольм Фодер: «Я рад присоединиться к команде NTT, возможности работать на самом высоком спортивном уровне, в команде с сильной группой гонщиков, обладающих огромным потенциалом. Для меня это важный профессиональный вызов, потому что я буду работать с очень опытной группой спортивных директоров. Уверен, что смогу внести свой вклад в будущие успехи команды».

Дуглас Райдер, глава команды NTT: «Прекрасно, что Михаэль и Даниэль пополнили наш состав. Мы верим в многоплановость, упорный труд и создание возможностей, ждём их вклад в наше развитие, которое мы продолжим вместе в следующем сезоне».