Чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ розшифровуватимуть в Україні

Чорні скриньки із збитого над Іраном 8 січня літака МАУ будуть розшифровувати в Україні.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Зазначається, що саме Бюро візьме участь у процесі розшифровки.

«Ми підтверджуємо, що братимемо участь у технічній роботі, яка відбуватиметься в Україні», — йдеться в повідомлені.

При цьому в Бюро наголосили, що повідомляти про терміни розслідування є обов’язком іранської сторони.

Раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака будуть відправлені для розшифровки до Франції. Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон 11 січня домовився про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних скриньок.