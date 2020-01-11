С написанием реферата сталкиваются учащиеся уже в школе. Хотя его можно отнести к элементарным научным работам, он вызывает сложности. Чтобы избежать ошибок, давайте подробно исследуем вопрос, как правильно написать реферат.

Реферативная работа подразумевает пересказ первичного документа в максимально сжатой форме. Суть действий автора заключается в следующем: обобщить полученную информацию по конкретному вопросу. Учебные реферативные труды необходимо разделить на две базовые категории:

реферат, составленный на основе одного источника, например, по книге, статье. Автор должен изучить первоисточник, выделив главные мысли , точно излагая их. Можно использовать цитаты, формулировать выводы;

реферат, составленный на основе нескольких источников, также направлен на раскрытие конкретной темы. Студент рассматривает несколько книг, учебников, монографий по заданной тематике, изучает различные позиции авторов, сделать собственные выводы.

Чтобы полноценно ответить на вопрос, как написать реферат, специалисты подготовили ТОП 10 советов. Чтобы написание работы не сводилось к элементарному копированию первоисточников, нужно следовать рекомендациям компетентных писателей. Если нет желания или времени вникать в особенности написания, то можно обратиться к услугам компании Зачете. Команду авторов составляют опытные специалисты, кандидаты, доктора наук, аспиранты, преподаватели различных ВУЗов страны. Оформить заявку можно на сайте https://zachete.ru/referaty-na-zakaz/. Написание реферата занимает минимум времени, поэтому заказ будет готов своевременно. Заказчику нужно только получить высокую оценку, благодарность от преподавателя за хорошо выполненную работу.

Написание реферата: с чего начать?

Можно много говорить о написании труда, а можно изложить требования четко, лаконично, чтобы инфу легко воспринял даже новичок:

Работу над рефератом нужно начинать с подбора первоисточников. Рекомендуется использовать не менее пяти источников, публикация которых не старше пяти лет. Перечень составляет каноническое издание, подразумевается энциклопедия или учебник классического образца. Это позволит автору правильно сориентироваться, задать нужное направление. Если энциклопедическая статья составлена грамотно, то к ней прилагается литературный список. Последний можно использовать, работая над собственным проектом. Как только перечень книг составлен, написать план. Он должен содержать основные разделы, как любой другой научный труд: вступление, основная, заключительная части, литература, приложения, если таковые имеются. Не нужно тратить время на красивую формулировку, достаточно прописать тезисы, чтобы сориентироваться. Регулярные консультации преподавателя помогут исправить ошибочное направление, изменить ход работы. Вводная часть реферата составляет один абзац, это два-три предложения. Как видите, автору не удастся рассуждать об актуальности или ценности темы, ему нужно подготовить к основной части. Основная часть содержит несколько гипотез, каждая из которых оформляется отдельным абзацем. Миссия раздела – раскрыть тему, широко ее представить читателю, разъяснить некоторые факты. Объем – 10-15 страниц (75% от общего объема труда). Не стоит делать большие работы (30-40 страниц). Это показывает, что автор недостаточно разобрался в вопросе, поэтому не способен уловить главные мысли. Если преподаватель примет труд, то может снизить оценочный балл. Заключение – вывод из основной части. Он должен логически вытекать из всей работы. Оформление ссылок, выбор размера шрифта подбирается из требований, прописанных методическим пособием. Рекомендуется сразу взять методичку на кафедре, чтобы работать по установленному формату. Если вовремя не выполнить, то изменения текста в последний момент могут вызвать суеты, опечатки, неточности. Название главам нужно давать после написания текста. Можно составить их в едином стиле, чтобы создать собственную «изюминку». Автор словно накладывает красивое оформление на научный проект, придает ему презентабельный вид. Не стоит рассчитывать на то, что реферат можно написать за один день. Чтобы получить стоящий продукт, следует провести подготовку. Как написать реферат, подскажет преподаватель или студент-старшекурсник. Чтобы не перегружать труд таблицами, схемами, следует добавить их к приложению. При этом сам текст получает отсылку на Приложение. Проверку текста на наличие орфографических, смысловых ошибок выполнять следует хотя бы после двух-трех часов окончания работы.

Придерживаясь простых правил, можно быстро, качественно справиться с поставленными заданиями, сдать работу своевременно, без задержек.