Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России о прекращении огня

«Главное командование вооружённых сил приветствует инициативу президента России Владимира Путина, направленную на установление мира в Ливии, что является целью и задачей армии. Но вооружённые силы продолжат войну против террористических группировок, классифицированных так резолюциями СБ ООН. Как показывает опыт, другого способа создать гражданское государство, кроме как путём их полной ликвидации, нет. Эти группировки захватили столицу страны, получают поддержку от ряда государств и правительств, которые поставляют им вооружение, боеприпасы, технику, включая атакующие беспилотники, а также перебрасывают со всего мира большое число боевиков для противостояния армии и ливийскому народу», — цитирует его ТАСС.

По словам аль-Мисмари, стабильность и безопасность, воплощение в жизнь стремления к демократии, возобновление политического процесса, достижение консенсуса и справедливое распределение национальных богатств между всеми ливийцами без исключения невозможно без роспуска и разоружения формирований ополченцев. В этой связи он указал на необходимость обеспечения безопасности Триполи, чтобы подготовить почву для запуска эффективного политического процесса, способного завершиться формированием «правительства, наделённого собственной волей и способностью реализовывать свои решения во всех частях страны».

Инициатива Путина и Эрдогана

После встречи в Стамбуле в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Роль Турции

На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи на основании подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном.

5 января он объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят «координационные действия» и «безопасность легитимного правительства», а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут. Во вторник в ПНС подтвердили, что первая группа военных из Турции прибыла в Триполи.