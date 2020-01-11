Не что жить эксперты объяснили причины рекордного числа самоубийц Алтае

По статистике Всемирной организации здравоохранения, Россия сегодня занимает первое место в мире по количеству самоубийств среди мужчин — 48,3 на 100 тысяч граждан, и третье место по общему числу людей, лишивших себя жизни. При этом лидером последнего антирейтинга в России является Республика Алтай с показателем 54,1 на 100 тысяч человек. Для сравнения, замыкают «скорбный» список Чеченская Республика – 0,6, и Астраханская область – 0,8. Эксперты считают, что во многом это связано с тем, что люди просто не могут себя найти в новых условиях жизни, сообщает «Московский комсомолец».

По словам руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, одним из факторов роста числа суицидов в российских регионах, в том числе в Республике Алтай, является организация медицинской помощи, наблюдения, поддержки людей. Эксперт полагает, что ситуация относительно благополучная в тех регионах, где люди живут семьями, рядом друг с другом, к примеру, как на Кавказе, где люди не выезжают в большие города учиться и работать, остаются в окружении родственников. «Это позволяет лучше сохранить рассудок», — считает Кирьян. Между тем там, где ситуация неблагополучная, большую роль может играть проблема нереализованности — людям сложно себя найти, они не могут уехать или радикально поменять свою жизнь, к тому же нет центров помощи, нет благотворительных фондов. «Наверное, в областях центральной России с этим обстоит хуже. Не находя помощи и поддержки, люди находят вот такой тяжелый для себя «выход». Думаю, что и в Москве значительная часть жертв суицидов — это люди из других регионов», — предположил социолог.

С ним отчасти согласен и руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, доктор медицинских наук Михаил Виноградов. По его мнению, людям действительно очень трудно приспособиться к новым условиям жизни. То, что когда-то казалось нормой, сегодня ею не является. «Успешные мужчины находят свое место в жизни, заводят семью, любовниц — сегодня взгляд на внебрачные отношения стал более свободным, они занимаются бизнесом Есть также определенная категория мужчин, которые не привыкли ни работать, ни зарабатывать. Некоторые из них находят себя в качестве «приживалок». Ухаживают за детьми, ходят в магазины, но не обеспечивают материально семью. Такие мужчины на себя руки не наложат, они заняты очень важным внутрисемейным делом, это дает им психологическую отдушину», — считает Виноградов.

Вместе с тем он замечает, что люди, которые уходят из жизни сами, — это те, кто не смог найти себя в новых условиях существования. «В большинстве стран капитализм формировался долго, а у нас все произошло в очень короткий промежуток времени, «в считанные дни». Семьи стали создаваться по иному принципу, сегодня нужно не просто привлечь женщину чем-то, но и доказать ей, что ты состоятельный человек. Если группой риска является молодежь, то это та молодежь, которая не знает, как себя устроить в жизни. А тем, кто совершает суициды после 60 лет, как правило, не на что жить. За квартиру надо платить, налоги надо платить, продукты довольно дорогие», — поясняет эксперт.

Преподаватель Московского государственного педагогического университета, психотерапевт Ольга Буланова в свою очередь также обратила внимание на рост числа самоубийц среди мужчин. По ее мнению, один из ведущих факторов — «убогие» 1990-е годы, когда сильными оказались именно женщины. «Они тянули на себе весь воз, у них было по три-четыре, иногда пять работ. Они меняли свою деятельность, получали новое образование. Почему? Потому что у них дети. А к детям добавлялся еще один ребенок — муж, который иногда спивался, иногда просто не выдерживал нагрузки. Потом в этих семьях, у этих мощных мамочек вырастали дети. Девочки брали пример с мамы, они становились сильными, ответственными за все и за всех. А сыновья у таких мамочек очень часто бывают достаточно слабыми. Вот первый фактор, его можно назвать «материнская сила»», — заявила Буланова.

Она также отметила, что второй фактор заключается в том, что российские мужчины очень легко все проблемы «запивают». «Они пьют очень плохой по качеству алкоголь, при этом у них нет никакой культуры его употребления. У нас любят кивать на Запад: французы пьют, итальянцы пьют… Но они не пьют так, как наши мужчины, не пьют «до поросячьего визга». К тому же у южных народов в организме есть фермент, который расщепляет алкоголь. У северных народов, к которым мы относимся по большей части, такого фермента в организме нет, поэтому наши мужчины спиваются на счет «раз», — пояснила эксперт.

Третий фактор, по ее мнению, который влияет на решение мужчин уйти из жизни, — отношение общества к ним. «От них требуют, они обязаны, они должны. Но они не могут! Ответственность колоссальная, а ресурсов мало. Жена говорит: «Ты что мне принес? Это зарплата? Как на эти деньги можно жить?» Муж один раз это выслушал, второй раз выслушал, а потом сказал себе: не хочу больше этого слушать. Найти выход он сам не может, к психологу ходить не принято. А надо бы уже созреть и понять: если своих способов выхода из сложной ситуации не хватает, то иди к тому, кто знает, как», — заключила психотерапевт.

Напомним, о том, что количество суицидов в сельских регионах России в два раза превышает показатель городов, а абсолютным лидером в стране оказалась Республика Алтай, сообщалось еще в 2016 году. Руководитель отдела экологических и социальных проблем психического здоровья ФМИЦПН имени Сербского, автор исследования «Суициды в Европе и странах Центральной Азии» ВОЗ Борис Положий тогда заявлял, что основными категориями суицидологической профилактики должны стать дети и подростки, население регионов с высокой частотой самоубийств, сельское население, этнические группы повышенного суицидального риска, лица, совершившие покушение на самоубийство. Эксперт также считал, что в России необходимо унифицировать суицидологическую помощь и обучать врачей диагностике в общемедицинской практике суицидального поведения, а также депрессивных и иных опасных состояний.