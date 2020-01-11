Медики рассказали об опасности хламидиоза для женщин

Share Tweet Share Share Email CommentsСо слов медика Татьяны Калины, хламидиоз наносит вред, в первую очередь, шейке матки и мочеиспускательному каналу, а далее распространяется на другие органы. Специалист рассказала, в чем кроется опасность данного заболевания для женского организма. Хладимидиоз передается половым путем, внутриутробно и при прохождении через родовые пути. Заражение через одежду, постель и бытовым путем маловероятно. Акушер-гинеколог Татьяна Калина рекомендует проходить обследования у гинеколога каждый год. Чаще всего хламидии поражают шейку матки и уретру, в дальнейшем инфекция распространяется в брюшную полость и маточные трубы. Все это чревато бесплодием, внематочной беременностью и нарушением проходимости маточных труб. Хладимидиоз проявляется гнойными выделениями из влагалища, межменструальными кровотечениями и симптомами цистита. Эффективной профилактикой заболевания является применение местных контрацептивов и выбор надежного полового партнера. Хламидиоз лечится курсом приема антибиотиков.
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