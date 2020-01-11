Стало известно, как Меган Маркл будет зарабатывать на жизнь

Share Tweet Share Share Email Comments После того, как британские издания сообщили о том, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от исполнения королевских полномочий и намерены стать самостоятельными и самим себя обеспечить, в сети принялись обсуждать их планы на будущее, способы заработка и жизнь на две страны – США и Великобританию. И вот теперь таблоиды заговорили о том, что принц и его законная жена, в прошлом актриса, к новому этапу своей жизни начали готовиться заблаговременно – еще задолго до того, как было сделано громкое заявление. Несколько дней назад принц Гарри и Меган Маркл официально заявили о том, что больше не будут исполнять обязанности членов королевской семьи и не будут пользоваться монаршими привилегиями. При этом Сассекские заверили, что они и дальше будут оказывать поддержку королеву Елизавету. Монархиня, говорят, сразу опешила, а потом пришла в неописуемую ярость. Но что сделано – то сделано, назад дороги нет. Герцоги отныне на самостоятельных хлебах. И о них задумались еще заблаговременно. Пара ранее зарегистрировала название своего благотворительного фонда Sussex Royal как товарный знак.

Британские СМИ сообщают, что в данный момент предприимчивая Меган вся в переговорном процессе. Ведутся разговоры о сотрудничестве с самыми известными домами моды, в том числе Givenchy. Если договориться удастся, герцогиня Сассекская может заработать несколько миллионов долларов.Читайте на Информинг.Ру: Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер удивил внешним видом Меган также хочет запустить и собственную линию одежды. А по самой свежей информации, герцогиня с американскими корнями и предпринимательской жилкой уже успела заключить контракт с компанией Disney. Вскоре ее голосом заговорят персонажи новых мультфильмов. При этом одну из картин – рождественскую новинку – Меган Маркл озвучила еще осенью минувшего года. Само собой, втайне от членов королевской семьи. Но, как пишет таблоид The Times, при дворе об этом узнали. И обрушились на девушку с критикой. Елизавете, Чарльзу и Уильяму не нравилось, что Гарри и Меган не отказываются от сотрудничества с коммерческими компаниями. В Британии не исключают, что именно негодование королевы и стало той последней каплей, которая переполнила чашу терпения Сассексов. И только после этого семейная пара решила отказаться от королевских привилегий.Возможно, в новом статусе Меган Маркл снова вернется в кино, ведь она так об этом мечтала после замужества. Яндекс Дзен