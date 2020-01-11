Из окна внука Никиты Михалкова выпала известная российская модель

Ксения Пунтус находится в тяжелом состоянии

В субботу, 11 января, в Москве из окна третьего этажа выпала известная российская модель Ксения Пунтус. Как сообщают издания MASH и Baza, девушка находилась в квартире внука Никиты Михалкова, Андрея Бакова (это сын старшей дочери маститого кинорежиссера, Анны Михалковой).

Инцидент произошел в Трехпрудном переулке. Обнаженную Ксению Пунтус около 4 часов утра нашел на асфальте дорожный рабочий. Он вызывал скорую помощь. В больнице у девушки были диагностированы тяжелые травмы. После операции она находится в реанимации. Состояние модели – стабильно тяжелое.

Baza сообщает, что минувшим вечером Пунтус была в баре со своим молодым человеком, оттуда она пришла в квартиру внука Михалкова.