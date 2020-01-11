Путин назвал сроки запуска «Северного потока – 2»

Работы по строительству и запуску газопровода «Северный поток — 2» должны быть завершены к концу нынешнего года либо к первому кварталу 2021-го. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что из-за санкций США сроки строительства и ввода газопровода будут сдвинуты на несколько месяцев. «Но надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия сможет достроить газопровод сама, без привлечения иностранных партнеров. «Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи», — сказал российский лидер.

Канцлер ФРГ согласилась с тем, что «Северный поток — 2» необходимо завершить, несмотря на санкции. «Это прежде всего экономический проект, мы считаем его верным», — сказала она. Меркель подчеркнула, что сроки действительно затягиваются, однако проект можно завершить. «Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, потому поддерживаем данный проект по-прежнему, как и раньше, по сути, это экономический проект», — отметила она.

Напомним, что в конце 2019 года США ввели санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas, строившая трубопровод, сразу же приостановила работу. Затем в США объяснили, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. «Газпром» планировал достроить трубопровод в 2019 году. Против «Северного потока — 2» выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего природного газа в Европу.