Новый сезон, новый этап в истории Gazprom-RusVelo

Десятого января в итальянском городе Лонато-дель-Гарда состоялась презентация российской профессиональной команды Gazprom-RusVelo. На мероприятии были представлены гонщики команды, состав спортивных директоров и технические партнеры на сезон 2020.

В этом сезоне гонщики команды будут выступать в спортивной форме итальянской компании Biemme, которая специализируется на производстве технологичной спортивной одежды. В свободное время гонщики будут носить комфортную одежду итальянского бренда Acerbis, пополнившего список технических спонсоров команды в этом сезоне.

Спортивные директора команды на сезон 2020 года: Микеле Девоти, Дмитрий Конышев, Алексей Марков, Денис Меньшов, Евгений Петров, Евгений Попов, Александр Серов.

Состав гонщиков: Игорь Боев, Симоне Веласко, Марко Канола, Артем Ныч, Дамиано Чима, Имерио Чима, Владислав Куликов, Степан Курьянов, Антон Кузьмин, Вячеслав Кузнецов, Денис Некрасов, Петр Рикунов, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Дмитрий Страхов, Кристиан Скарони, Николай Черкасов, Сергей Чернецкий, Евгений Шалунов.

Генеральный менеджер Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин поделился своими ожиданиями: «Состав гонщиков и тренерский штаб команды вселяет в нас уверенность в предстоящем сезоне, каждый заслуженно находится на своем месте. Сегодня команда отправилась на заключительный тренировочный сбор в Испанию, где в течение следующих двадцати дней будет завершать подготовку к старту сезона, который начнется для нас уже 30 января с гонки Trofeo Felanitx».

«Презентация команды — это всегда отличная возможность собрать всех спонсоров, партнеров и друзей команды. Мы благодарны нашим техническим партнерам и титульному спонсору команды, компании «Газпром», и мы с нетерпением ждем старта сезона 2020″.

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo